El Parlament de l’Ecoedició aglutina un centenar de professionals per tractar la sostenibilitat ambiental del sector editorial

L’Institut de l’Ecoedició ha organitzat el Parlament de l’Ecoedició 2024, en el marc de la campanya #FesUnBonPaper, una trobada que ha aplegat gairebé un centenar de professionals del sector editorial a la biblioteca Jaume Fuster de Barcelona.

L’acte ha comptat amb la participació de diversos agents implicats en tot l’ecosistema editorial de llibres i revistes, com editorials, impremtes i especialistes de la indústria paperera, disseny, tintes, maquinària i tecnologia, entre d’altres, que s’han trobat amb organitzacions ecologistes i administracions públiques per debatre sobre el present i el futur de la sostenibilitat ambiental del sector editorial.

Per a la directora de l’Institut de l’Ecoedició, Laia Figueras, l’objectiu de l’Institut és crear consens dins del sector, com defensa en una entrevista a Jornal.cat. Per l’Ecoedicio, “és important calcular per minimitzar i compensar l’impacte. Som referents a escala internacional”, ha sentenciat.

En aquesta línia, la directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, Mireia Boya, ha anunciat que el Departament ha incorporat el Segell de l’Ecoedició com a distintiu de qualitat ambiental oficial, ja que compleix els requisits establerts a la norma internacional, per ser “una eina robusta i fiable per comunicar informació ambiental de llibres i revistes”. Boya també ha posat sobre la taula la necessitat de donar suport des de l’administració a aquestes iniciatives. “En aquest moment de més consciència de la societat, és una oportunitat de creixement de negoci per aquells que són pioners com ho és l’ecoedició”.

L’Institut de l’Ecoedició compta amb el suport del Centre Tecnològic LEITAT, partner del projecte i entitat verificadora del Segell de l’Ecoedició. Marta Escamilla, representant de l’organització, ha destacat el fet que el segell estigui validat per agents tercers, ja que contribueix a la lluita contra el greenwhashing i consolida l’aposta per la iniciativa. Per la seva banda, el director de l’Àrea del Llibre de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), Joaquim Bejarano, ha valorat la implicació del sector, i ha anunciat que el 2025 serà requisit indispensable que els llibres estiguin editats amb paper certificat si volen optar a una subvenció pública”.

Les editorials, els professionals del disseny i les consultores gràfiques també han tingut un paper rellevant durant el Parlament de l’Ecoedició. Marta Vallribera de l’editorial Tigre de Paper ha destacat la tasca de l'Institut d’acompanyament en tot el procés d’implementació dels criteris d’ecoedició “ens ha dotat d'eines a través de formacions i xerrades, és un espai de suport que ha estat present en tot el camí. I gràcies a l'entitat, també tenim accés a la calculadora ecològica”. A banda, Josep Martínez de La Page Original, ha reivindicat com el procés del disseny té un impacte en els productes. "Hem de reivindicar el paper dels dissenyadors com a agent de canvi, hem d'implicar-nos en la planificació de la comunicació i ser capaços d'aportar valor per allargar la vida dels productes". En aquest sentit, Mercè Amat, consultora gràfica, també ha defensat “anar més enllà del paper certificat FSC, hi ha altres alternatives més innovadores com el paper d'algues o el paper pedra”.

L’acte també ha remarcat tant el rol de les impremtes en l’assessorament per l’ús de tècniques i materials més sostenibles, com el paper de les biblioteques i les llibreries com el punt de trobada del món editorial amb el públic lector. "Les biblioteques som un servei de proximitat, ben valorat i tenim l'oportunitat de ser agent potents de canvi i influir en els patrons de comportament i acompanyar a la ciutadania en matèria de sostenibilitat", apunta Núria Flo, Biblioteca de Collserola - Josep Miracle.

L’Institut de l’Ecoedició és una iniciativa que neix l’any 2022, impulsat per l’editorial Comanegra, Pol·len edicions i el Centre Tecnològic Leitat, amb l’objectiu d’aglutinar tots els agents del sector editorial i vetllar pel foment, la difusió i la verificació de la sostenibilitat ambiental en el món del llibre a Catalunya. L’objecte de l’entitat és la gestió de les publicacions amb criteris de sostenibilitat.