Neix l’Institut de l’Ecoedició amb voluntat de promoure l’edició ecològica de llibres

L’Institut de l’Ecoedició, impulsat per l’editorial Comanegra, Pol·len edicions i el Centre Tecnològic Leitat, es presenta com una forma innovadora de gestionar les publicacions editorials sota criteris de sostenibilitat. Concretament, es dedica a investigar, consensuar, assessorar, verificar i difondre aquesta forma de publicar llibres.

Per a la directora de l’Institut, Laia Figueras, és important que hi siguin tots els actors de la cadena de valor del món del llibre: impremtes, autors, agències de disseny, etc. “L’institut pretén crear consens”, ha assegurat. Tot i que el sector cultural no és el que més impacte genera des del punt de vista ambiental, Figueras destaca que ha de liderar el canvi i una de les maneres de fer-ho és amb la conscienciació del públic en general perquè la sostenibilitat esdevingui un criteri de compra. “No té sentit produir a l’altra banda del món i tampoc en té distribuir des de l’altra punta del país”, ha sentenciat en declaracions a Jornal.cat.

Laia Figueras, directora de l’Institut de l’Ecoedició

L’institut de l’Ecoedició estructura l’edició ecològica a través de tres criteris concrets: la producció local, l’elecció del paper i la motxilla ecològica. En la mesura que aquesta producció minimitzi les distàncies a recórrer, es minimitzarà l’impacte ambiental del llibre en si, asseguren. Concretament, el 16,4% de l’impacte ambiental de la producció de llibres es troba en el procés de distribució, tant de les matèries primeres necessàries per a la fabricació, com en el procés de distribució cap als punts de venda.

En el cas de la fabricació del paper, representa el 49,4% de l’impacte ambiental d’un llibre. Per això, proposen l’ús de paper 100% reciclat i certificat FSC. Actualment, tant a Catalunya com a l’Estat espanyol, la majoria de la indústria paperera ja ofereix tota la gamma de papers possibles amb aquesta certificació.

El tercer criteri a tenir en compte és la motxilla ecològica. Per això, l’Institut vol anar més enllà de l’ecoetiqueta i afegir més pedagogia a través de comparatives entenedores perquè qui compri el llibre sàpiga l’impacte de carboni que ha generat. En aquest sentit, des de l’entitat impulsaran el primer segell certificat que tindrà en compte la matèria prima i la impressió local en el lloc de distribució.

La necessitat d’investigar l’impacte ambiental dels llibres sorgeix fa més de deu anys per part d’entitats, empreses i experts del sector que formen el Parlament de l’Ecoedició, un espai de treball comú de tota la cadena de valor del llibre. És en aquest punt que El Tinter, Leitat i Simpple, tres organitzacions membres del Parlament, presenten el projecte europeu Greening Books. A través del qual sorgeix la calculadora de carboni BookDAPer, l’eina informàtica que permet generar l’ecoetiqueta de les publicacions en paper. Tot i l’impuls generat per les entitats aquells anys, és a partir del 2020 que l’administració pública se suma a potenciar la sostenibilitat dins del sector cultural. En aquest cas, durant el 2022 l’Institut Català de les Empreses Cultural (ICEC) ha creat una línia de suport que ha impulsat, en part, la creació de l’Institut de l’Ecoedició.