Els Projectes Singulars han destinat més de 36 milions d’euros de pressupost en cinc anys

Els Projectes Singulars que atorga la Direcció General d’Economia Social i Solidària de la Generalitat de Catalunya ha destinat més de 36 milions d’euros en cinc anys. En aquests anys, aquest pressupost ha donat suport a més de 350 projectes de més de 1.000 entitats. A més, la iniciativa ha ajudat a crear fins a 125 cooperatives i 1.715 llocs de treball, apostant per una ocupació estable i de qualitat alineada amb els valors de l’economia social i solidària (ESS).

La subvenció ha anat guanyant importància amb el pas dels anys. El 2022 va impulsar quasi 170 projectes cooperatius, més del doble que l’any anterior. Aquest mateix any es va premiar tres projectes estratègics, els quals es considera que tenen una gran incidència en el posicionament de l’ESS: Abacus, Som Energia i Suara. Roger Torrent, conseller d’Empresa i Treball, va afirmar que “són projectes transformadors del país i líders que ens han de servir per fer de tractors del conjunt del moviment cooperatiu”.

A més, al llarg dels cinc anys de la subvenció, s’ha impulsat projectes com La Branda, la primera destil·leria cooperativa de Catalunya, que ha començat a operar aquest 2024. Altres projectes aprovats han estat, per exemple, les apps UpmeUp i TreaSureFamily. UpmeUp és una aplicació que ajuda a buscar feina amb els valors de l’ESS, la qual Juli Silvestre, director general de l’economia social i solidària, el Tercer Sector i les cooperatives, va descriure com “una eina necessària per crear estructures de país”. Per altra banda, TreaSureFamily proporciona acompanyament a les famílies en l’etapa de criança.

Balanç dels 5 anys de Projectes Singulars | Jornal.cat

Es consideren com a singulars aquells projectes de l’ESS que, d’una manera o altra, ajuden a generar ocupació estable i de qualitat, activitat econòmica sostenible, arrelament al territori i, a més, que posen les persones al centre. Torrent va destacar la voluntat de “reforçar la consolidació de l’avenç de l’economia social i solidària a Catalunya, un model econòmic més just i centrat en les persones”.

La subvenció es divideix en cinc grans eixos: reactivació econòmica, reactivació econòmica integrals, intercooperació del cooperativisme d’alt impacte estratègic, grans projectes singulars estratègics per al cooperativisme i transformació i millora de la sostenibilitat per a entitats de l’ESS. L’import màxim varia depenent de l’eix, però en total és de 25 milions d’euros.