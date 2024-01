Engega La Branda, la primera destil·leria cooperativa de Catalunya

La cooperativa Tres Cadires, la cooperativa La Sobirana, el celler Coca i Fitó, el celler Mas Llunes i els elaboradors David Urgell i Rut Mateo han creat la destil·leria cooperativa La Branda. Ara, el projecte està a punt de començar a operar en una nau del polígon industrial de l'Albi (Les Garrigues).

El projecte busca brindar una nova línia de negoci per aquells cellers que vulguin incorporar destil·lats sostenibles i de proximitat. Per fer-ho, aposten per la brisa, el residu que s’obté després de premsar el raïm per elaborar el vi. Els cellers poden enviar la brisa sobrant a La Branda, que un cop destil·lada es transforma en aiguardent de brisa. S’anomena brisada i la cooperativa el defineix com “el destil·lat fidel i pur a partir de les brises pròpies de cada celler”.

Com explica David Urgell, La Branda permetrà als cellers aprofitar la brisa, que normalment acaba sent llançada o venuda a grans destil·leries industrials. Col·laborant amb la cooperativa podran comptar amb un "destil·lat de les seves brises, un aiguardent únic i diferent per a cada productor", segons Urgell.

La destil·leria també dona una gran importància a la sostenibilitat, sent un exemple d’economia circular, ja que a partir d’un residu sobrant generen un nou producte de valor.

A falta dels últims detalls, La Branda ja està en contacte amb alguns clients que els han entregat la brisa del seu raïm, a l’espera que la destil·leria pugui començar a operar. Quan ho faci, es convertirà en la segona destil·leria de les Garrigues i la primera de Catalunya en format cooperativa.

Les cooperatives impulsores també es dediquen al sector de les begudes alcohòliques. Tres Cadires, ubicada a Ponent, elabora licors i vermuts. Per la seva banda, La Sobirana de Santa Coloma de Farners (Selva), també elabora licors i promou la cultura de la ratafia, a més d’oferir visites guiades.