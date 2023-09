S’estrena UpmeUp, una aplicació per buscar feina dins de l’ESS

Les cooperatives Facto i Ecooo juntament amb FECOMA Madrid han presentat, aquest dijous a la Nau Bostik de Barcelona, la plataforma de contractació laboral UPmeUP. L’aplicació anomenada col·loquialment com l’’Infojobs de l’economia social’, pretén posar en contacte aquelles empreses i entitats de l’ESS en recerca de talent amb persones alineades amb els valors socials i solidaris.

Durant la jornada de presentació ‘Reptes d’un mercat laboral socialment responsable’ el director general de l’economia social i solidària, el Tercer Sector i les cooperatives de la Generalitat de Catalunya, Juli Silvestre, ha destacat que “és una eina necessària per crear estructures de país”. En aquest sentit, Silvestre ha assegurat que “aquesta aplicació serveix per fer més atractiu el sector i per apropar gent que està fora de l’economia social i solidària”.

En l’acte també ha servit per debatre sobre com està el mercat laboral, quines escletxes té el treball a distància, la precarització de les feines que s’oferten pel jovent, la multitasca, entre d’altres. Una taula rodona que ha comptat amb la participació de Ferran Martinez, director Azimut 260, Julia Rosanna Sánchez, representant al jovent i vinculada amb la lluita pel treball digne i Iolanda Triviño, CEO de Institute for Futures i experta en futur del treball i transformació de talents.

L’acte va ser celebrat a la Nau Bostik, l’espai d’equipament sociocultural de gestió comunitària de la Sagrera, Barcelona | Neus Altisent i Silva, Jornal.cat

UpmeUp que estarà operativa a finals de setembre, està desenvolupada per ajudar a enfortir les entitats amb impacte social i garantir el relleu generacional del sector. A banda, un altre dels objectius és oferir un apartat amb continguts gratuïts per aprendre sobre l’economia social a mitjà termini.

La plataforma, disponible en català i castellà per a web i mòbil, ha estat finançada en un 50% amb fons Next Generation UE i compta amb Librecoop amb el suport tecnològic.