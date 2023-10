L’app TreaSureFamily acompanya famílies en les primeres etapes de la criança

TreaSureFamily és una app fruit de la intercooperació entre cinc entitats catalanes que ofereix acompanyament a les famílies en la criança dels infants. Concretament, el projecte s’enfoca en l’etapa fins a sis anys a través de jocs, reptes, articles, seguiment personalitzat i assessorament des de l’organització.

L’aplicació té molt en compte el seguiment de l’infant. Per això, des d’un primer moment, es fa omplir als nous usuaris un qüestionari per entendre el moment evolutiu i adaptar les activitats al nivell més adequat. A partir d’aquí, l’aplicatiu compta amb eines per seguir l’evolució i l’aprenentatge dels infants, com gràfics informatius sobre les àrees motora, emocional, de llenguatge i cognitiva. A més, l’evolució estarà vinculada a les activitats que s’aniran adaptant al moment.

A part d’aquest seguiment, l’app també destaca per disposar d’un possible assessorament per part de les membres de l’organització. Un equip està format per psicòlogues, fisioterapeutes, logopedes i altres disciplines relacionades amb l’atenció als infants.

D’aquesta forma, l’aplicació s’enfoca tant als més petits com a les famílies. Els jocs i els reptes estan destinats als infants, mentre que el seguiment i l’assessorament és per les famílies. També estan contemplats articles i tallers que tracten diferents temàtiques relacionades amb la criança per tal de formar i resoldre possibles dubtes.

La novetat d’aquest octubre és l’estrena de la versió prèmium, que és de pagament. Aquesta versió es diferenciarà de la gratuïta per comptar amb el doble d’articles, píndoles i reptes, a més de tenir un apartat de progrés i un de gràfics. Aquests apartats permeten fer un seguiment més acurat de l’evolució dels infants.

TreaSureFamily va sorgir de la intercooperació entre cinc projectes catalans: Baulacreix, una cooperativa de serveis a les persones; Magroc, un centre de desenvolupament i atenció precoç; Deltacoop, una gestora de serveis centrada en infants i jovent; Claraboia, una cooperativa centrada en la producció audiovisual; i Jamgo, una cooperativa tecnològica que desenvolupa aplicacions i pàgines web.