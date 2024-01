L’economia feminista ha obert la sessió inaugural del postgrau en Economia Social i Solidària de la UAB

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha presentat la setena edició del postgrau en ‘Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social’ aquest mes de gener. La conferència inaugural ‘Economia social i solidària. Els pressupostos amb perspectiva de gènere’ ha anat a càrrec de la doctora en Estudis de gènere i professora de la Universitat de València, Mònica Gil Junquero davant de l'alumnat del curs i representants de l'administració pública.

La xerrada, celebrada a la sala de graus de la Facultat d'Economia i Empresa del campus Bellaterra, ha analitzat les relacions i vincles que hi ha entre l'economia social i solidària i l'economia feminista, concretament a través dels pressupostos amb perspectiva de gènere. Gil-Junquero ha assenyalat que: "el pressupost públic és l'eina més poderosa de qualsevol govern, i per això, cal reformular-la i introduir la perspectiva de gènere". En aquesta mateixa línia, la doctora en estudis de gènere ha manifestat la importància de les polítiques públiques en aquesta esfera perquè "donen lloc a la transversalitat perquè arriba a tothom".

Durant la presentació, Gil-Junquero ha assegurat que l'objectiu és analitzar el context actual, justificar la importància de repensar els pressupostos públics i poder treballar "una proposta metodològica per les administracions interessades a generar canvis".

En aquest sentit, la professora de la Universitat de València ha expressat preocupació pel sistema actual, ja que diu que és insostenible i defensa que "s'ha de posar la vida al centre i no al capital". Per tot això, ha conclòs que l'economia social i feminista són més fortes juntes, i és imprescindible comptar amb la voluntat de l'administració per aconseguir millores reals que són "una qüestió de justícia social".

En l'acte també hi ha participat la subdirectora general d'Economia Social i Solidària i Cooperatives de la Generalitat de Catalunya, Roser Hernández Gurrera, que ha insistit que "els estudiants han de conèixer el tercer sector i el cooperativisme durant l'època universitària, per tant, s'han de fomentar les pràctiques en aquest sector".

La presentació del postgrau de la UAB va comptar amb la presència del vicedegà d'Inserció Laboral, Emprenedoria i Pràctiques de la Facultat d'Economia i Empresa a la UAB, Valeri Sorolla, qui es va mostrar orgullós per haver arribat a una 7a edició. "Aquest postgrau és la primera pedra ferma que ha posat la universitat en l'àmbit de l'economia social i solidària, i hem anat creixent en aquesta temàtica", ha conclòs.

Per la seva banda, la coordinadora del postgrau a la UAB, Rosa Garcia-Hernández, en declaracions a Jornal.cat, ha afirmat que "és la primera vegada en el postgrau que decidim dedicar la sessió inaugural a un tema vinculat a l'economia feminista com són els pressupostos amb perspectiva de gènere".