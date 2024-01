La cooperativa Kloosiv lluita contra l’especulació immobiliària i la soledat no volguda al Ripollès

Tres emprenedors han creat la cooperativa Kloosiv i amb la col·laboració de tres ajuntaments: Sant Joan de les Abadesses,Campdevànol i Ripoll implementaran una iniciativa per lluitar contra l'especulació i la soledat no volguda, aquest 2024 al Ripollès. Es tracta d'un projecte ambiciós que combina tecnologia i eines d'intervenció social per fer aflorar habitatge de lloguer i acompanyar aquelles persones que tenen problemes per trobar un lloc on viure. L'eina permet tenir dades reals de l'oferta i la demanda per tal de gestionar-ho cas per cas. "Demostrarem que a les zones rurals també es poden impulsar projectes innovadors i estendre-ho a tot Catalunya", explica a l'ACN Laura Ayala, una de les cofundadores.

Una llar inclusiva i saludable és un dels eslògans que es poden llegir al web d'aquesta cooperativa nascuda de la mà de dos ripollesos, Laura Ayala i Carles Gómez i un barceloní Gerard Casaus. Tot el projecte pivota entorn de tres conceptes: habitatge, salut i inclusió. Després d'anys de prova i error, han decidit plantar cara al sistema immobiliari actual i oferir una alternativa social. "El mercat ha anat sempre per endavant, però cal una alternativa més potent des del sector social i que els ajuntaments i entitats puguin atendre les persones", afirma Ayala.



El projecte es desenvolupa en un entorn rural, el Ripollès, per tal de "demostrar que es pot innovar sense estar a una gran ciutat" i, sobretot, perquè és on hi ha menys eines i recursos humans per gestionar un tema tan complex com l'habitatge. "Les oportunitats hi són i les necessitats també", remarca la cofundadora. El projecte, amb seu a Campdevànol i oficina a Barcelona (Bloc4), és una de les deu iniciatives seleccionades pel Hub d'Innovació Social i Sanitària (HISS) de la Generalitat.

Defensen que fa massa anys que hi ha un buit en l'atenció de persones que no troben habitatge i fan el següent símil amb el sistema sanitari actual. "Si et trobes malament vas al CAP i et poden passar amb un especialista, però amb habitatge això no passa", afirma Carles Gómez. El que volen amb aquest projecte és dotar d'una eina i una metodologia que permeti als ajuntaments i serveis socials donar solucions personalitzades a cada cas particular i, de retruc, "donar confiança a persones propietàries" perquè posin a disposició els seus habitatges buits.



La plataforma tecnològica permet processar dades i combinar-les amb indicadors de salut, benestar físic i emocional per veure "com millora la qualitat de vida" dels usuaris. I és que un dels trets diferencials és que acompanyen propietaris i llogaters durant tot el procés, ja que gestionen directament els habitatges i en fan un seguiment.