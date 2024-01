Més de 30 entitats ecologistes denuncien la "falta de valentia del Govern" davant dels grans consumidors en la gestió de l'aigua

Més de 30 organitzacions de caràcter ecologista s’han reunit aquest dissabte 20 de gener a Arbúcies (Selva) en la tercera Cimera Social de l’Aigua. Arran de les noves mesures de la fase d'emergència per sequera, les entitats han demanat un canvi de model estructural en la gestió de l’aigua i han criticat la “falta de valentia del Govern i dels ajuntaments” amb els grans consumidors. Les declaracions van en la línia del comunicat que les organitzacions van fer al novembre, en resposta a l'estat de preemergència per sequera.

Les entitats participants de la Cimera lideren des de setembre la campanya ‘D’on no n’hi ha, no en raja’, que té l’objectiu de coordinar accions per tal de denunciar els interessos en la gestió de l’aigua. La tercera Cimera ha servit per posar en comú les estratègies de les diferents organitzacions implicades.

Ara, denuncien “opacitat i laxitud” amb els grans consumidors d’aigua. Segons les entitats, tot i que al Pla Especial per Sequera (PES) es van establir diferents restriccions, el Govern no publica cap dada que confirmi la seva eficiència i l'estalvi aconseguit. Això, segons el portaveu d’Aigua és Vida, "genera desconfiança en la gestió que aquest Govern fa de la sequera".

Pel que fa a les noves mesures, els col·lectius denuncien que l'únic canvi significatiu és una reducció dels cabals del Ter, el Llobregat i la Muga. A més, afirmen que això "representa la mort pels rius i un impacte en la biodiversitat" i que “el Govern posa els interessos econòmics de determinats sectors en detriment dels objectius de preservació dels rius i els ecosistemes”.

El membre del GEPAC, Andreu Escolà, ha reclamat "la regeneració d'aigua al camp de Tarragona esperada des de fa 30 anys" | ACN, Ariadna Reche

A la trobada també s’ha parlat sobre les empreses embotelladores d'aigua. Carles Lumeras, president de la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny ha afirmat que no es pot permetre que, mentre la població compta amb més i més restriccions, “surtin cada setmana d'Arbúcies milions de litres d'aigua a altres països”.

Les organitzacions també s’han mostrat en contra del projecte anunciat pel Govern per portar aigua de l’Ebre fins a l’embassament del Siurana. En aquest sentit, afirmen que el transvasament al pantà de Riudecanyes és el que asseca la conca del Siurana. Per aquest motiu, han reclamat “la retirada immediata del transvasament del Siurana a Riudecanyes i la posada en marxa de la regeneració d'aigua de la depuradora de Reus”.

Finalment, les entitats han recordat que encara no han rebut resposta del document amb 43 propostes concretes per a fer front a la sequera que van entregar al president de la Generalitat, Pere Aragonès; al conseller d'Acció Climàtica, David Mascort i al director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, el juny de l'any passat.