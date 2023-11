Diverses entitats veïnals, socials i ambientals denuncien “la mala gestió de l'aigua” per part de la Generalitat

Aquest dimarts 21 de novembre, el Govern de la Generalitat ha declarat l'estat de preemergència per sequera a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i al Sistema Ter-Llobregat. En un document conjunt, nou entitats han denunciat la mala gestió del Govern al respecte, afirmant que “haver arribat fins aquí era evitable”.

En el comunicat, les entitats posen especial èmfasi en els grans consumidors. Les mesures del Govern passen per abaixar la dotació municipal màxima de 230 a 210 litres per persona al dia i una reducció a la meitat de la dotació màxima per al reg a les activitats esportives federades, "però no contempla cap nova restricció sobre els grans consumidors". A més, denuncien que no s’han publicat dades sobre la reducció d’aquests consumidors i que “durant l'estiu, no hem deixat de veure hotels, establiments turístics i piscines plenes”, però “no s'ha aplicat cap sanció per incompliment de les restriccions de consum”.

D’altra banda, valoren positivament la moratòria que es va anunciar fa uns dies per a noves llicències d'activitats econòmiques amb una despesa elevada d'aigua. Però, lamenten que "aquesta decisió arribi tardi no es plantegi com una mesura estructural, tenint en compte la mancança d'aigua que hi ha al país".

A més a més, també alerten sobre una possible pujada del preu de l’aigua. L’estratègia del Governa llarg termini implica duplicar la producció d'aigua dessalinitzada i regenerada. Les entitats assenyalen que aquesta mena d’infraestructures són intensives en consum energètic, fent pujar el preu de l’aigua. Fins i tot afirmen que “el gener de 2024, la tarifa de l'aigua d'Aigües Ter-Llobregat pujarà un 30% perquè les dessalinitzadores operen a màxim rendiment fa mesos”.

Finalment, les entitats posen el focus en la sobreexplotació de recursos, afirmant que el model turístic i urbanístic no ha tingut en compte les capacitats hídriques del territori. A més, adverteixen que “assegurar l'abastament d'aigua a l'Àrea Metropolitana de Barcelona no poden passar per la sobreexplotació de recursos hídrics, com ha passat històricament amb el riu Ter"

Les entitats signants són:Aigua és Vida, Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), ATTAC Catalunya, Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic (ABDT), Ecologistes en Acció de Catalunya, Enginyeria Sense Fronteres (ESF), Federació d’Associacions Veïnals de Catalunya (FAVB), Greenpeace i Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE). El comunicat forma part de la campanya ‘D’on no n’hi ha, no en raja’, impulsada per més de 30 organitzacions.