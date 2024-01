Som Mobilitat arriba a un estalvi de 685 tones de CO₂ el 2023

La cooperativa de mobilitat sostenible Som Mobilitat treballa amb l’objectiu de buidar les ciutats de cotxes a través de compartir vehicles i trajectes. Per aconseguir aquest objectiu, proporciona diversos serveis, que al llarg de 2023 els han permès acumular un estalvi de 685 tones de CO₂ des de l’inici de la seva activitat. A més, han arribat als 108 vehicles elèctrics compartits i també han sobrepassat les 2.500 persones sòcies, sumant-ne 450 durant el darrer any.

Un dels serveis més destacats és la mobilitat compartida per ajuntaments, on tant els treballadors municipals com les persones i entitats sòcies poden fer servir el vehicle compartit. Concretament, el cotxe està assignat als ajuntaments entre setmana durant els matins, mentre que els particulars el poden fer servir durant la resta del dia. Alguns municipis només compten amb un vehicle, però en altres casos el total arriba fins a 12.

En el cas de Palamós, un dels municipis que disposa d’aquest servei, el vehicle compartit ha recorregut un total de 8.684 quilòmetres durant 2023 i ha estat reservat 266 vegades. Això, segons Som Mobilitat, suposa un total de 853 hores de conducció i l’estalvi de 679 quilos de CO₂.

Som Mobilitat també ha arribat als 61 aparcaments comunitaris i ha acumulat més de quatre milions de quilòmetres | Som Mobilitat

La resta d’ajuntaments que tenen contractat aquest servei són els de: Amposta (Montsià), Cardedeu i Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental), Castellbisbal, Rubí i Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), Cellera de Ter (Selva), Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell), Prat de Llobregat i Viladecans (Baix Llobregat), Premià de Mar (Maresme), Puig-reig (Berguedà), Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), Sant Joan de les Abadesses (Ripollès), Taradell i Vic (Osona) i la Vall de Cardós (Pallars Sobirà).

A més, també col·laboren amb el Consell Comarcal del Maresme, el Consell Comarcal del Gironès, el Consorci Hospitalari de Vic i el Consorci de Serveis Socials d'Osona.