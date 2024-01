Aprofitar la temperatura terrestre per donar vida a una xarxa local de calor i fred a través de la geotèrmia

La comunitat energètica Balenyà Sostenible pretén aprofitar la temperatura terrestre per donar vida a una xarxa local de calor i fred a través d'un sistema de geotèrmia. La idea es vol portar a terme perquè els veïns d'un barri del municipi deixin d'escalfar-se amb combustibles fòssils i adoptin un model amb energia 100% renovable. Ramon Roig, portaveu de Balenyà Sostenible, apunta a l'ACN que es tracta d'un projecte "ambiciós" perquè significaria el principi d'un canvi de paradigma. Per aconseguir les zero emissions, el projecte es complementa amb un parc solar de 760 kWp que farà funcionar la maquinària, amb un cost total d'1,8 MEUR. De moment, hi ha una trentena de veïns interessats que se sotmetran a una primera fase d'estudi.

Balenyà Sostenible vol tirar endavant un projecte pioner al sud d'Europa. La xarxa de calor i fred que plantegen en un barri de Balenyà disposaria d'un circuit amb perforacions geotèrmiques a cent metres de profunditat, per on passaria l'aigua a una temperatura estable de 17, 18 o 19 graus a través de canonades. Precisament, la baixa temperatura aconsegueix minimitzar les pèrdues energètiques en la distribució, un punt crític en les xarxes de calor i fred convencionals. Aquesta aigua després arribaria a les bombes de calor de cada casa, on s'escalfaria fins a la temperatura que cada llar desitgés.

Ramon Roig defensa el sistema de geotèrmia davant altres alternatives, també sostenibles, com l'aerotèrmia i la biomassa. El model que es proposa amb aquesta iniciativa tecnològica de cinquena generació és la implementació d'un model "infinit i sense emissions". En aquesta línia, Roig puntualitza que l'aigua que fa servir el sistema és sempre la mateixa, "un circuit tancat" que en cap cas representa una despesa d'aigua nova per fer funcionar les calderes.

El barri de les piscines disposa d'un centenar d'habitatges. Es tracta d'un barri que reuneix totes les característiques "ideals" per implementar el nou sistema. Roig explica que es tracta d'un barri amb carrers rectes i cases adossades, cosa que ajudarà a fer la instal·lació de les canonades. A més, les cases tenen prou espai per poder emmagatzemar la bomba de calor, que segons explica l'impulsor de la iniciativa ocupa el mateix espai que una nevera. Aquesta seria la inversió en maquinària que haurien de fer els veïns i que té un valor mig aproximat de 7.000 euros.

Una de les avantatges de la instal·lació de la xarxa local de calor i fred pels usuaris serà l'estalvi econòmic que suposarà per a les seves butxaques. Segons els càlculs que ha fet la comunitat energètica, una llar amb una despesa anual mitja de 2.000 euros en calefacció i refrigeració, podria passar a pagar uns 500 euros. Això suposaria un estalvi d'un 75%.

Una solució de futur per als països amb clima mediterrani

D'experiències com aquesta no se'n coneixen al sud d'Europa, d'aquí el seu caràcter pioner. Sí que n'hi ha per exemple a països nòrdics. Per Ramon Roig, però, on tenen més sentit precisament és en països com el nostre amb clima mediterrani, en què els hiverns cada vegada són més curts i els estius més calorosos. Això implica actualment una tendència a l'alça en la despesa d'energia per a poder refredar les llars. I aquí és on la solució que proposa aquesta xarxa de calor i fred té tot el sentit perquè es dona cobertura tant a la necessitat de generar calor com de refredar els espais.