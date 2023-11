Reeixim l'OESST premia tres projectes cooperatius d'ametlla agroecològica, cultura crítica i cosmètica natural a Ponent

Cooperativa Pagesa Ecològica, La Xicoia de Ponent i MonGaia Cooperativa Biocosmètica són les tres iniciatives de cooperativisme rural que han rebut el reconeixement dels premis Reeixim l’OESST, convocats per l’Ateneu Ponent Coopera. L’objectiu dels premis és ajudar econòmicament iniciatives incipients a consolidar l’inici de la seva activitat, així com formar-les en cooperativisme.

“Haver guanyat el premi ens ha permès que existim”, explica Jaume Miquel Aleu de la Cooperativa Pagesa Ecològica. Tant MonGaia com La Xicoia també agraeixen la visibilitat i el suport econòmic: és “un flotador”, com expressa Aleix Morell, coimpulsor de La Xicoia. Les tres iniciatives han rebut com a mínim 3.000 euros (amb 4.000 euros més La Xicoia ja que es troben en procés de constituir-se com a cooperativa amb l’acompanyament de Ponent Coopera).

Projectes diversos amb el cooperativisme com a denominador comú

Des de comercialitzar ametlla ecològica a preus justos a l’assessorament legal, la contractació de tècnics o tenir un segell propi. MonGaia Biocosmètica, a diferència de les altres dues iniciatives, de nova creació, ja existia des de 2014 com a associació. És un projecte de transformació que parteix d’una iniciativa a Montgai, un poble de la Noguera d’uns 600 habitants amb tradició sabonera.

El poble va ser aglutinador de projectes de cosmètica artesanal de tot el territori català que es volien professionalitzar, però topaven amb la dificultat de complir les legislacions. Alba Chesa, una de les seves membres, explica que van fer el pas a cooperativa per “fer front a la legislació, que és molt exigent en el nostre àmbit, i tenir un obrador amb tot en regla”.

Fer front a les dificultats legals i del sector també és part de la raó de ser de la Cooperativa Pagesa Ecològica (de nom provisional). Trencar ametlles és un dels processos clau per als productors del fruit sec, ja que “no hi ha gaires trencadores, i això genera una posició de domini que es nota en els preus”, explica Aleu. Això se suma a la dificultat de vendre un producte, l’ametlla ecològica, en què creuen, però que de manera individual no sempre poden vendre a Catalunya a un preu just.

Amb aquesta idea es van unir pagesos de diferents indrets, que formen part de l’Associació de Defensa Vegetal Ecològica de Ponent (ADV), i els va fer adonar-se que la problemàtica és comuna i cooperar per evitar que les oscil·lacions del mercat els afectin tant. Es volen diferenciar, d’una banda, amb les varietats (“no totes serveixen pel mateix!”) i buscant nous mercats que valorin el producte ecològic i els permeti vendre bé el producte: “Al centre i al nord d’Europa tenen un consum d’ecològic bastant consolidat, i no tenen ametlles”. La majoria dels seus membres són dones.

Per últim, La Xicoia vol acostar la cultura crítica a les zones rurals de Ponent. El seu objectiu és “descentralitzar la cultura de la metròpoli a favor de les perifèries”, assegura Aleix Morell, un dels impulsors. El projecte, que a diferència dels altres dos, és més incipient, vol portar a les zones rurals de Ponent una diversitat d’activitats culturals (des de concerts de cantautors a pd’s i concerts més grans; a activitats gastronòmiques i literàries).

El 50% de la programació de La Xicoia haurà de ser de dones i grups minoritaris, i el servei de barra és producte de proximitat i ecològic. Alhora, volen ser un “espai pels artistes, al sentir-se valorats i no ser un mer producte de mercat”, expressa Morell. Els tres eixos de la cooperativa són la proximitat, descentralització i la flexibilitat d’horaris.

El cooperativisme pren impuls a Ponent

El premi es va fer públic el passat octubre en un acte celebrat al Museu Fàbrica J.Trepat de Tàrrega, on també van participar les cooperatives guanyadores de l'any passat, presentat per l'actriu de La Fuliola (Urgell) Alba Segarra. Aquesta edició dels premis ha aplegat vuit nous projectes i ha tingut més dotació econòmica que mai, ja que vol ser un dispositiu de foment i promoció de l’economia social i solidària per generar noves centralitats i fer-la arribar així a tots els àmbits i territoris.

Reeixim L'OESST és un projecte impulsat per l’Ateneu Coooperatiu de les comarques de Ponent, Ponent Coopera. Compta amb el suport dels Consells Comarcals de l'Urgell i la Noguera, el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i l'Associació Leader de Ponent en el marc del projecte Odisseu.