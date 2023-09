Els premis ‘Reeixim L’OESST’ repartiran fins a 14.000 euros entre nous projectes cooperatius de les comarques de Ponent

El projecte ‘Reeixim l’OESST’, creat per l’Ateneu Cooperatiu de les comarques de Ponent, Ponent Coopera, és un dispositiu de foment i promoció de l’economia social i solidària.

La 4a edició dels premis L’OESST porta novetats respecte a les anteriors: amb l’afegit de ‘Reeixim’ al nom s’incrementa la dotació econòmica a 14.000 €, i ara el projecte inclou un itinerari formatiu engegat a l’abril que ha acompanyat la planificació dels nous projectes. L’increment del finançament ha estat gràcies a la incorporació amb l’associació Leader Ponent, els Consells Comarcals de l’Urgell i la Noguera i el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.

Aquesta nova versió dels premis dona continuïtat a una convocatòria nascuda el 2020 que té l’objectiu de reactivar el teixit socioeconòmic del territori a través d’un projecte que vincula la formació, l’acompanyament individualitzat i l’accés al finançament per facilitar l’arrencada de nous projectes cooperatius al territori.

La convocatòria per a presentar-se als premis està oberta fins al 15 de setembre, tot i que un total de 23 persones de 14 projectes diferents ja han cursat una formació de 30 hores en format híbrid que els ha permès “aprofundir en el model cooperatiu i donar forma al projecte social i empresarial de les persones participants”, tal com explica Sara Ruiz, responsable de comunicació de Ponent Coopera.

El curs també ha ofert recursos per a l’elaboració d’un pla d’empresa cooperatiu i un suport individualitzat en forma de tutories, tot i que la formació no és condició indispensable per presentar-se a la convocatòria dels premis.

Pel que fa al finançament, dels 14.000 €, 6.000 € es destinaran a les dues millors iniciatives cooperativistes de Ponent; cadascuna percebrà els 3.000 € per a la constitució de la cooperativa. Per optar als premis cal presentar projectes que hagin estat constituïts durant l’any 2023 o que tinguin la determinació de constituir-se formalment durant el 2024.

També hi poden participar projectes de transformació o de relleu cooperatiu, malgrat que s’exclouen els projectes localitzats a Lleida ciutat. A més, els projectes hauran de comptar amb un mínim de dues persones (menys en el cas de projectes cooperatius de persones consumidores i usuàries, on caldrà un mínim de 10 persones consumidores); a banda d’altres requisits definits a les bases.

Les aportacions dels Consells Comarcals de l’Urgell i de la Noguera, i el cofinançament del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida han permès oferir un reconeixement addicional de 4.000 € a la millor iniciativa econòmica de cada una d’aquestes comarques. La dotació no és excloent amb el reconeixement de la millor iniciativa cooperativista de Ponent. Per tant, les cooperatives d’aquestes comarques podran optar a fins a 7.000 € de finançament.

A finals d’octubre es farà l’acte de lliurament de premis en què se sabran les persones guanyadores dels ajuts. A partir de llavors, tant els projectes premiats com els que no ho hagin estat podran rebre el mateix acompanyament per part de l’equip tècnic de Ponent Coopera, que haurà de permetre avançar cap a la constitució dels projectes.