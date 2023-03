El cooperativisme a Ponent agafa embranzida amb ‘Reeixim l’OESST’

L'Ateneu Cooperatiu de les terres de Lleida, Ponent Coopera, impulsa ‘Reeixim L'OESST’, un projecte que ajuda a l'impuls i la creació de noves cooperatives a Ponent per reactivar el teixit socioeconòmic del territori, crear noves oportunitats laborals, impulsar projectes innovadors i generar projectes de l’economia social i solidària que promouen el benestar i la transformació social.

El programa consta d’un itinerari formatiu de nou sessions de tres hores setmanals, a partir d’aquest mes d’abril. L'objectiu final és que les persones participants puguin treballar el seu projecte empresarial així com saber el funcionament d'una cooperativa, el finançament, la viabilitat econòmica, el màrqueting, etc. i acabin realitzant el seu pla d'empresa.

Des de la pròpia experiència de l'ateneu en la realització d'itineraris formatius especialitzats en la definició del pla d'empresa i la constitució de cooperatives, i concretament en el programa FEMCOOP! de Lleida que, aquest any arriba a la 3a edició, s'aposta per vincular aquest espai formatiu consolidat amb mecanismes d'accés al finançament que arriba fins a 14.000€ en premis i ajuts.

També s'orientarà els projectes per preparar la seva candidatura als Premis L'OESST que promou Ponent Coopera, des de fa tres anys, i que en aquesta edició es dotarà de més finançament i es premiarà amb 6.000 € (3.000 € per cada una) les dues millors iniciatives cooperativistes de les comarques de Ponent. A banda, també s'incorporaran dues noves dotacions territorials mitjançant el finançament dels Consells Comarcals de l'Urgell i la Noguera que amb el suport del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida destinaran un premi de 4.000 € per a la millor iniciativa cooperativista de la seva comarca. D’aquesta manera, una mateixa iniciativa podrà optar a dos premis diferents per engegar el seu projecte empresarial. La convocatòria s'obrirà el proper mes d'agost.

Un cop finalitzada la part formativa inicial, Ponent Coopera proporcionarà, als projectes que desitgin constituir-se, un acompanyament per tal de realitzar els tràmits de constitució de la cooperativa i poder començar la seva activitat econòmica.

Reeixim L'OESST és un projecte impulsat per Ponent Coopera que compta amb el suport dels Consells Comarcals de l'Urgell i la Noguera, el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i l'Associació Leader de Ponent en el marc del projecte Odisseu.