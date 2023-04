La Paeria i Ponent Coopera posen en marxa la 3a edició del programa d'ajuts ‘FemCoop!’ a Lleida

El programa d’ajuts FemCoop, a través de la regidoria de Joventut, Festes i Tradicions i Esports, destinarà 15.000€ per finançar els millors projectes cooperatius impulsats per joves entre 18 i 35 anys, amb l’objectiu de donar suport a la seva posada en marxa. La convocatòria dels ajuts sortirà al maig i estarà dirigida a joves amb un pla d’empresa cooperatiu, que visquin a Lleida o que vulguin crear la seva cooperativa a la ciutat.

L’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, va presentar el passat febrer la 3a edició de FemCoop!, un programa que impulsa La Paeria conjuntament amb Ponent Coopera amb l’objectiu d’impulsar l’autoocupació i emprenedoria dels joves a través de la creació de cooperatives a la ciutat de Lleida.

El projecte engloba àmbits diversos amb l’objectiu comú de proposar solucions innovadores pels reptes socials d’avui dia. S’organitzen quatre sessions col·lectives, la primera va ser el 2 de març, que ajudaran a les persones participants a “familiaritzar-se amb el funcionament del model cooperatiu, inspirar-se amb projectes reals i incorporar estratègies afins a l’economia social”, explica Marc Brugulat, membre de Ponent Coopera.

El programa compta amb suport individualitzat als futurs projectes cooperatius a càrrec de Ponent Coopera, per tal de preparar el pla d’empresa i realitzar el procés de constitució de la cooperativa.

El programa FemCoop està destinat a joves d’entre 18 i 35 anys | Ajuntament de Lleida

Miquel Pueyo ha destacat que “el model empresarial cooperatiu, basat en els valors d’autoajuda, responsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat, se’ns presenta com una eina de gran potencial per donar resposta a l’atur juvenil i a les fortes desigualtats socials que trobem actualment, on el futur és incert pels joves i per la resta de col·lectius, i que cal tractar de forma coordinada des de molts nivells, àmbits i sectors”.

El Departament de Joventut de l’Ajuntament de Lleida i Ponent Coopera continuen apostant per impulsar l’emprenedoria col·lectiva i l’autoocupació dels joves mitjançant la creació de cooperatives “que fomentin la justícia social, el consum responsable o les millores per al medi ambient” segons Ignasi Amor, regidor de Joventut, Festes i Esports.