‘Lleida, terra de dones transformadores’, un projecte per superar l’agropatriarcat rural

El dilluns 25 de setembre ha estat presentat ‘Lleida, terra de dones transformadores’, un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya que dona veu a dotze dones de l’àmbit rural de Ponent, les quals pateixen les conseqüències de l’”agropatriarcat”, és a dir, la doble discriminació per ser dones i ser de poble. La iniciativa pretén explicar les històries vitals de les protagonistes i impulsar la transformació feminista al territori.

Aquesta transformació que el projecte promou va més enllà, però, de la doble discriminació esmentada, ja que també pretén trencar l’estigma de la dona de l’àmbit rural, a la que sovint s’identifica només amb el sector primari. Entre les dotze protagonistes hi ha dones de diferents sectors, com Marta Rallo, antropòloga sociocultural que ha introduït el concepte “agropatriarcat”, creat per Montse Soronellas.

A part de Rallo, en formen part: Maite Sainz de la Maza, especialista en arquitectura de terra; Remei Capitan, organitzadora d'homenatges de vida; Lourdes Mora, presidenta de la Comunitat Energètica Local de Bellpuig; Nadia Tolsà, copropietària de la Cooperativa al Centro la Vida; Eva Bonet, enòloga; Patricia McGuill, narradora; Sara Boldú, realitzadora; Sara Pons, escultora; Sara Jové, gerent del Celler Mas Blanch i Jové; Sònia Morell, ramadera i estilista; i Gemma Llanes, pagesa regenerativa. Totes elles, provenen de les sis comarques de Ponent: el Segrià, la Noguera, l’Urgell, el Pla d’Urgell, la Segarra i les Garrigues.

Les dotze dones protagonistes pertanyen al Segrià, la Noguera, la Segarra, les Garrigues, l’Urgell i el Pla d’Urgell | Generalitat de Catalunya

La primera acció del projecte ha tingut lloc, el diumenge 1 d’octubre a la Fira de Sant Miquel de Lleida, on les dotze protagonistes han explicat les seves històries i les mancances i reptes que es troben en la seva vida quotidiana. Més endavant, se seguiran duent a terme accions que permetin fomentar la transformació feminista i que el projecte creixi.

Per tal d’impulsar aquest creixement, s'organitzarà una exposició itinerant arreu del país amb els materials gràfics i audiovisuals elaborats al llarg del desenvolupament de la iniciativa, per tal que sigui extrapolable a altres territoris rurals.

El projecte ha estat presentat per la delegació del Govern a Lleida i compta amb el suport del Departament d'Igualtat i Feminismes i el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.