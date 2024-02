La pionera cooperativa funerària Recer engega amb 6.000 persones associades

Aquest 2024, la cooperativa d’acompanyament veïnal Recer, fundada fa uns mesos per diverses associacions de veïnat de Manresa, ha començat a oferir els seus serveis d’intermediació en l’enterrament. L’entitat ho ha celebrat un acte el 3 de febrer al Teatre Conservatori de la capital del Bages, el qual ha comptat amb la presència d’unes 200 persones.

Recer dona continuïtat alsserveis que prestaven la majoria d’associacions veïnals que treballaven de manera independent amb un funcionament similar, tot i que no és idèntic. Cada membre associat paga una quota i el dia que mori, la resta de socis es farà càrrec del seu enterrament.

Concretament, la forma jurídica escollida pel projecte ha estat cooperativa de consum, un model on persones consumidores o usuàries s’associen per obtenir, de manera cooperativa, el proveïment de béns o serveis en les millors condicions possibles.

Des de la seva presentació, el maig de 2023, la cooperativa ha anat evolucionant. Ha passat d’un grup motor format per vint representants de diverses associacions veïnals, al consell rector com a òrgan de govern de la cooperativa. A més, hi ha diverses comissions i grups de treball que ja s’han posat en marxa de manera autònoma.

Actualment, Recer comparteix local amb diverses entitats de l’economia social i solidària, com l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, que ha acompanyat el projecte des dels inicis.

Després de l’acte, Recer ha situat un punt d’informació davant de l’entrada del Teatre Conservatori | Dies d’agost

Festa de Recer

Pel que fa a l’acte de presentació, la primera part ha constat d’una conversa entre persones del consell rector de la cooperativa, on s’han abordat les formes de participació, els valors o els preus. El president Toni Leal defensa la importància d’entrar-hi com més jove millor, ja que hi ha “un moneder que quan indica que ja has pagat l’enterrament, et fa pagar només una quota de manteniment”. Per la seva banda, Genoveva Gorchs, de l’associació veïnal de la Mion, destaca que formar part de Recer ajuda a planificar i no viure d’esquena a la mort, així com a “participar activament en com vols que sigui el teu comiat”.

Pel que fa als valors de la cooperativa, Josep Heras, membre del consell rector, assegura que “homenatja els valors amb els quals van començar les vocalies d’enterraments de les associacions veïnals”. Heras també ha puntualitzat que els excedents que hi pugui haver aniran cap a beneficiar les persones sòcies rebaixant el preu o d’altres maneres.

L'any passat, Recer va rebre una subvenció de la Generalitat de Catalunya en el marc del programa Singulars de promoció de l'economia social i solidària i creació de cooperatives i projectes d'intercooperació.