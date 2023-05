Diverses associacions de veïns del Bages creen una cooperativa funerària per abaratir preus i oferir suport al dol

Morir-se al Bages costa de mitjana uns 4.000 euros. Un elevat cost econòmic que se suma al mal tràngol de perdre algú. Per fer-ho més fàcil i per rebaixar preus, catorze associacions de veïns del Bages, onze d'elles de Manresa, han creat una cooperativa funerària. Segons diuen, la primera de tot l'Estat. La iniciativa recull l'herència de la tasca que, des de fa quaranta anys, ja fan les associacions de veïns. Cada soci paga una quota -que s'haurà de concretar el preu i si serà mensual o anual- i, el dia que mori, la resta de socis es fan càrrec del seu enterrament. La cooperativa també oferirà altres serveis com l'acompanyament al dol, testaments o serveis funeraris per a mascotes, entre d'altres. Es preveu posar en marxa a finals d'aquest 2023.

Fa dècades que les associacions de veïns, de manera independent, ja realitzen aquest servei. Cada soci paga uns diners quan algú del barri mor i, entre tots, es fa front a les despeses del funeral. Però el problema és que, en la majoria de barris, cada cop hi ha menys socis, els que hi ha són d'edat avançada i costa captar-ne de joves. Tot plegat, segons explica Toni Erro, president de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, posa en perill la viabilitat d'aquestes iniciatives.

Per això, s'ha optat per crear una cooperativa entre totes. "Pensem que és la fórmula que millor ens permet seguir el llegat", subratlla Erro. De moment, ja hi ha implicades onze associacions de veïns de Manresa, una de Sallent, Cabrianes i Balsareny.

Erro subratlla que la cooperativa vol anar més enllà i oferir serveis relacionats "amb una mica més de profunditat". De fet, han anomenat la cooperativa d'acompanyament veïnal perquè volen oferir altres serveis com, per exemple, el d'acompanyament al dol. La cooperativa té un potencial de fins a 12.000 socis i la previsió és que es posi en marxa a finals d'aquest any.