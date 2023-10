El Govern i diverses entitats mostren indignació per la nova MAT entre Grañén i Pierola

El Govern de la Generalitat de Catalunya i diverses entitats s’han mostrat públicament en contra de la nova línia de molt alta tensió (MAT) entre Grañén (Osca) i Hostalets de Pierola (Anoia). El conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, ha denunciat que el Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) sense comptar amb cap informe de la biodiversitat favorable de la Generalitat.

Mascort ha parlat sobre la línia Grañén - Pierola en diverses ocasions. Concretament, durant el Ple del Parlament del 4 d’octubre ha afirmat que el Govern emprendrà “totes les mesures legals i administratives per oposar-nos a aquest tipus de línies”. A més, ha comentat que la línia ja compta amb dos informes desfavorables per part de la Generalitat i ha afirmat que es tracta d’una DIA “incomprensible” i de “dubtosa legalitat”.

A banda, altres entitats tambés s’hi ha mostrat en contra, com l’Associació d’Amics de l’Ermita de Sant Jaume, de la Granja d’Escarp (Segrià), un dels municipis per on passa la línia. La seva presidenta, Maria Jesús Llavero, ha aclarit els motius en declaracions al Jornal.cat.

Llavero remarca que l’Associació és “defensora del canvi” i que no estan en contra de les línies d’evacuació d’energia. Però afirma que, en aquest cas “es tracta d’una via de transport, no d’evacuació”, com afirmen que és des de l’empresa impulsora, Forestalia. D’aquesta forma, Llavero titlla el projecte de “frau” i de ser “pura especulació amb el nostre territori”.

En el cas de la Granja d’Escarp, la línia de MAT preveu situar-hi tretze torres que creuaran el municipi. Cada torre té una base d’una hectàrea i la més propera estarà a 230 metres del nucli habitat, segons Llavero. Per tots aquests motius, des de l’Associació han presentat al·legacions per afectacions al patrimoni natural i industrial.

L’Associació d’Amics de l’Ermita de Sant Jaume va presentar aquest mapa en les al·legacions. El mapa mostra com les torres creuen el municipi en diagonal i els diversos tipus de patrimoni que afecta. | Associació d’Amics de l’Ermita de Sant Jaume

Pel que fa a l’Aragó el projecte també té detractors, com és el cas de Teruel Existe. Des del partit, han acusat el Ministeri de procedir de forma inusual i preocupant i “imposar el benefici d’empreses energètiques i fons d’inversió”.

Actualment, hi ha diversos projectes de línies de MAT al territori català. Una d’elles és la línia que preveu acabar a Figuerola d’Orcau (Pallars Jussà), que està pendent d’aprovació i va ser un dels principals motius perquè s’organitzés l’Àgora Pallaresa, un debat sobre el model energètic actual. Les entitats organitzadores de l’Àgora tenien un punt de vista similar a Maria Jesús Llavero, destacant que s’ha de fer un canvi, però que no el poden liderar grans empreses privades.