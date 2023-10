L’impacte del model energètic del Pallars a debat, en la primera Àgora Pallaresa

Durant el cap de setmana del 7 i 8 d’octubre s’ha celebrat a Figuerola d’Orcau (Pallars Jussà) la primera ‘Àgora Pallaresa’, una trobada per debatre sobre l’impacte del model energètic actual al Pallars. Ha estat organitzada per la Plataforma Unitària Contra l’Autopista Elèctrica i Salvem lo Pallars per generar un espai de debat, compartir opinions i poder planificar accions futures.

Els organitzadors han decidit impulsar la iniciativa per les deficiències del model energètic que han detectat al seu territori. Apunten que la crisi climàtica requereix canvis per revertir la situació, però que el canvi sigui plantejat per grans empreses privades i fons d’inversió “no és ni adequat, ni respectuós amb el territori”.

Pel que fa a la trobada, el dissabte s’ha centrat en diferents ponències d’especialistes en el tema i d’activistes que han expressat el seu punt de vista sobre el model energètic i la mercantilització que pateix. També ha comptat amb una taula rodona on han participat diferents col·lectius de defensa del territori de Catalunya, Aragó, País Basc i França.

Durant el diumenge, el debat ha estat més enfocat a debatre entre els assistents. Concretament, s’han creat petits grups per tal de reflexionar i compartir opinions sobre la temàtica i les qüestions plantejades. A més, aquest intercanvi ha servit per proposar possibles accions de futur per lluitar contra una dinàmica que des de l’organització consideren errònia.

L’Àgora Pallaresa s’ha celebrat a Figuerola d’Orcau perquè és on està previst el final de la futura línia de molt alta tensió (MAT) entre l’Aragó i el Pallars Jussà, la qual està pendent d’aprovació. Segons les entitats organitzadores, aquest és un clar exemple de que s’està deixant el canvi en mans de grans empreses amb interessos econòmics.

Actualment, hi ha altres projectes energètics que generen controvèrsia, com és el cas de la línia de la MAT de Grañén - Pierola, la qual ha estat aprovada recentment pel Ministeri de Transició Ecològica tot i la negativa del Govern de la Generalitat.