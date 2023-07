El nombre de dones que ocupen equips de lideratge en la indústria audiovisual catalana no supera el 30% des de fa 4 anys

El percentatge de dones en posició de lideratge en el sector professional de l’audiovisual se situa per sota del 30% a Catalunya, des de fa 4 anys, segons la radiografia de la indústria que ofereixen els Premis Gaudí impulsats per l’Acadèmia del Cinema Català. Davant d’aquest anàlisi, l’Associació Dones Visuals presenta un pla estratègic en continuïtat amb el Pla d’Acció del 2017, que vol analitzar l’experiència i situació professional de la comunitat de més de 600 sòcies de l’associació, en col·laboració amb altres entitats del sector. L’objectiu és identificar quines eines, regulacions o recomanacions cal implementar per garantir un sector audiovisual igualitari i inclusiu, en clau de gènere i diversitat.

De cada 100 persones que ocupen càrrecs de lideratge en els diferents àmbits de la indústria audiovisual, com a molt 30 són dones des de fa 4 anys, segons les dades extretes de l’Acadèmia de Cinema Català en el marc dels Premis Gaudí 2023. Tot i que, en els darrers anys, la xifra ha anat augmentant, especialment en les àrees de producció, hi ha un estancament en la representativitat del col·lectiu femení en el sector a Europa, tal i com indica l’Observatori Europeu de l’Audiovisual en l’anàlisi de l’estat i les tendències 2022-2023.

“Durant la pandèmia va augmentar lleugerament la presència de dones - o persones que s’identifiquen com a tal - en les posicions de lideratge en el sector. Existeix la hipòtesis que ho relaciona amb el predomini de produccions més petites durant aquell període on, precisament, hi ha més dones al capdavant”, comenta Salima Jirari, coordinadora del pla estratègic de Dones Visuals i assessora en diversitat, “ara, la dada ha tornat a patir una davallada”.

Segons dades de l’Acadèmia de Cinema Català, aquesta bretxa que dibuixa l’escenari laboral queda força lluny del 64% de dones que es formen en l’àmbit de l’audiovisual. A més, el 16% de les pel·lícules estrenades en sala, liderades en clau femenina tenen un pressupost un 40% inferior a la mitjana.

Per combatre aquesta diferència, Dones Visuals presenta un nou pla estratègic per un audiovisual igualitari i inclusiu amb l’objectiu de seguir treballant per incrementar la participació i visibilitat de dones i col·lectius minoritaris en el sector, una proposta per analitzar les bones pràctiques en perspectiva de gènere i diversitat de l’audiovisual, crear un pla de formacions i un programa d’acompanyament i assessorament.

En la primera fase d’un estudi que s’emmarca dins el pla estratègic i que es presentarà finalitzat a la tardor del 2023, Dones Visuals ha entrevistat a 52 professionals que denuncien “actituds racistes, LGTBIQA+fòbiques i capacitistes, a banda d’exclusió laboral i manca d'oportunitats”, segons indiquen des de l’entitat. A través del nou pla, Dones Visuals vol dissenyar noves mesures correctores i entorns de formació per vehicular un audiovisual equitatiu, ric i divers.



Un dels territoris en els que s’emmiralla Dones Visuals per definir propostes de regulacions i normatives del sector és el Regne Unit. La referència és el British Film Institute, institució nacional dedicada a la promoció i l’educació entorn la cultura audiovisual (i que desenvolupa un rol equivalent a l’ICEC a Catalunya), amb la creació d’un departament de diversitat, igualtat i inclusió que actua de manera transversal en tota la institució. “L’objectiu és establir estàndards en diversitat a través de regulacions que garanteixin que la realitat que s’està representant en pantalla coincideixi en diversitat amb l’equip creador, incloent dones i persones del col·lectiu LGTBI+”, explica Jirari, una mesura que podria ajudar a paliar la “representativitat pràcticament inexistent de dones racialitzades, trans, de diversitat d’orígen, diversitat funcional física o psíquica dins els equips, que és menys d’un 5%, en la majoria de casos”, com indiquen des de Dones Visuals.

“Aquest model també ha servit de referència per establir criteris als premis de l’Acadèmia dels Oscars, que s’implementaran a partir del 2024. Des de Dones Visuals aspirem a assolir aquest model”, declara Jirari.

L’Acadèmia de Cinema Català ha volgut reconèixer la feina de Dones Visuals atorgant-los-hi el 10è premi Pepón Coromina, per la feina rigorosa i efectiva, la valentia, el caràcter aglutinador i la tasca per combatre la desigualtat “posant en relació les dones de l'audiovisual català”, tal com ha valorat Toni Espinosa, productor, exhibidor i membre del jurat.