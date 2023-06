La Xarxa per a la Conservació de la Natura reclama més conservació de la biodiversitat en la implementació de les renovables

La Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) ha publicat recentment un document de posicionament energètic on demana que s’estableixin criteris per a conservar la biodiversitat a l’hora d’implementar energies renovables a Catalunya. L’entitat ha proposat una trentena d’accions per compatibilitzar la seva implementació amb la conservació de les espècies.

El document fa una diagnosi de la situació actual i assegura que “ens trobem en una situació d’emergència ecològica i canvi climàtic sense precedents”, a conseqüència de l’ús de combustibles fòssils. Aquesta situació té greus efectes sobre la biodiversitat, com han afirmat des de la Xarxa.

A continuació, el document tracta el repte energètic a Catalunya i com s’està intentant donar solució a aquesta problemàtica a través de les energies renovables. Des de la Xarxa es mostren favorables a l’ús d’aquestes energies, però no de la forma que s’implementen actualment, ja que genera “considerables impactes negatius sobre la biodiversitat, el paisatge i les persones”.

Els problemes d’aquest sistema s’expliquen, segons l’entitat, per ser “un model centralitzat, principalment de macroprojectes, promogut directe o indirectament per l’oligopoli energètic” i que compta amb una gran manca de planificació territorial. Destaquen que es promouen les grans instal·lacions d’energies renovables ubicades al medi rural, desaprofitant superfícies ja urbanitzades i generant un “fort desequilibri territorial”.

D’aquesta forma, segons recull la XCN, aquestes pràctiques suposen una amenaça per les poblacions de fauna a Catalunya, on actualment ja hi ha més d’un centenar d’espècies en perill d’extinció, com assegura un estudi recent de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN).

L’agricultura intensiva és una altra de les grans pràctiques que afecta negativament la biodiversitat | XCN

L’entitat conclou que cal lluitar contra el canvi climàtic a través de diverses estratègies, com “l’ús de les fonts renovables d’energia, la restauració de la connectivitat ecològica i la conservació i restauració de la biodiversitat”. Per fer-ho, proposen fins a trenta accions, entre les quals hi ha promoure la compatibilització dels parcs eòlics i fotovoltaics amb altres usos energètics i exigir avaluacions d’impacte ambiental rigoroses i transparents, entre d’altres.

La Xarxa per a la Conservació de la Natura és una entitat sense afany de lucre, declarada d’utilitat pública i formada per associacions, fundacions, empreses, administracions públiques, universitats i centres de recerca. El seu objectiu és promoure la conservació de la natura mitjançant la implicació social, principalment a través de les entitats de custòdia i de voluntariat ambiental.