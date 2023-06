Més de cent espècies es troben en perill d’extinció a Catalunya, segons un estudi

Un estudi sobre la situació de la biodiversitat a l’Estat ha identificat més d’un centenar d’espècies en perill d’extinció a Catalunya, 27 d’elles en perill crític. Ha estat elaborat pel Centre per a la Supervivència de les Espècies de la Macaronèsia i el Comitè Espanyol de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura, amb l’objectiu de conscienciar i sensibilitzar la ciutadania.

L’informe ha avaluat més de 9.000 espècies arreu de l’Estat, on el grup amb més espècies en perill crític ha estat les plantes, amb un total de 91. En el cas de Catalunya, en primer lloc trobem els peixos cartilaginosos, seguits dels mol·luscs, els peixos ossis i les plantes. També hi apareixen les aus, que s’han vist greument afectades per l’agricultura intensiva, com va recollir recentment un article publicat a la revista PNAS.

Entre els peixos cartilaginosos, el grup més amenaçat en territori català, hi trobem l’angelot (squatina oculata), un tauró propi del Mediterrani amb cos ample i pla que se sol camuflar al fons marí. També hi trobem la milana (myliobatis aquila), una rajada típica de la zona mediterrània.

Les espècies en perill crític d’extinció a Catalunya segons la Unió Internacional per la Conservació de la Natura (UICN) | Jornal.cat

D’altra banda, també cal destacar la presència dels artròpodes, tot i que només hi ha una espècie en perill crític, en total són 32 en perill general, sent el grup més nombrós entre les espècies en extinció.

Els investigadors també han estudiat i identificat els punts calents de major amenaça a la biodiversitat. En el cas de Catalunya són sis: el Delta de l’Ebre, el Parc Natural de la Serra del Montsant, el Parc Natural del Montseny i algunes zones del Parc Natural del Cap de Creus i del Parc Natural de l’Alt Pirineu.

D’aquesta forma, l’estudi busca conscienciar a la població sobre la situació actual de la biodiversitat, que es troba greument amenaçada per la contaminació, la sobreexplotació dels recursos, el canvi climàtic, la destrucció d’hàbitats naturals i, en general, per l’activitat humana.