La Xarxa de Dones Cosidores continua la seva campanya de mecenatge per consolidar la Casa de la Costura Comunitària

La Xarxa de Dones Cosidores, espai de trobada i vinculació comunitària, està actualment duent a terme una campanya de mecenatge a través de la plataforma Goteo, per tal de millorar la seva infraestructura i que el projecte pugui seguir creixent.

La Xarxa es troba en un petit taller del barri d’Horta, a Barcelona, i està formada per set projectes de dones que cooperen per, a través de la costura, tirar endavant els seus diferents reptes personals. Es tracta d’un espai de trobada on les membres treballen per construir un nou model d’emprenedoria col·lectiva que, mitjançant les cures, generi ocupació amb relacions laborals justes.

En el dia a dia, les seves membres participen en cursos, realitzen espais comunitaris i es troben per fer activitats conjuntes, però ara volen anar un pas més enllà. Des de l’entitat demanen donacions per seguir creixent com a projecte. Concretament, tenen tres objectius principals: crear un taller de serigrafia, renovar el major nombre possible de màquines i millorar la comoditat de les costureres, adquirint cadires ergonòmiques especials.

Per fer-ho, des de la xarxa s’han fixat dos objectius econòmics. Un mínim de 9.300 euros i un resultat òptim de 22.500, aproximadament. De moment, l’entitat tancarà aquest mes de maig amb uns 13.000 euros recaptats, molt per sobre del límit i amb bones perspectives de cara a les pròximes setmanes. El diumenge 9 de juliol està previst finalitzar el mecenatge.

Els set projectes que formen la Xarxa són Dones amb força, Mío, Dones de la Terra, Kicks Bcn, Amal, Dones del Mustakbal i L’ull de l’agulla | Xarxa de Dones Cosidores

Per als mecenes, depenent de la quantitat aportada, la Xarxa ofereix diverses recompenses com estoigs de tela reciclada, bosses de tela serigrafiades i tallers de costura, entre d’altres.

L’entitat està acompanyada pel fons de solidaritat estable Lliures (de pobresa, d’exclusió, de desigualtats), impulsat per Coop 57, Òmnium Cultural i ECAS, que dona suport directe –econòmic, tècnic, social i comunitari– a projectes innovadors, emancipadors i transformadors que treballen cada dia arreu del territori.

La Xarxa de Dones Cosidores també compta, des del seu naixement, amb el suport de dues entitats. D’una banda, la Cooperativa Etcèteres, que acompanya processos d’emprenedoria col·lectiva i forma part de la Xarxa d’Economia Solidària (XES). I de l’altra banda, compta amb el suport de la Fundació Pare Manel que desenvolupa programes de transformació comunitària i de promoció de la inserció sociolaboral al districte de Nou Barris.