La cooperativa Coop57, l'entitat ECAS i Òmnium Cultural posen en marxa el projecte 'Lliures' per combratre contra la pobresa i l'exclusió social

A Catalunya, una de cada quatre persones (25,9%) viu en situació de pobresa o exclusió social. Per revertir aquesta exclusió social, Òmnium Cultural, Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) i Coop57 donen el tret de sortida a una nova campanya solidària del projecte Lliures —que durarà dues setmanes—, amb l’objectiu de recollir fons per a iniciatives que treballen per combatre la pobresa i unes desigualtats socials estructurals i cronificades.

Amb el lema ‘Perquè ningú pengi d’un fil, construïm xarxa’, aquestes tres entitats conviden a la societat a contribuir-hi per crear un fons econòmic i social estable, que permeti donar suport a projectes transformadors que treballen arreu del territori per revertir l’exclusió social.

Per donar resposta a l’excepcionalitat social actual, les entitats que impulsen Lliures fan una crida a “no quedar-se de braços plegats” i a contribuir a la campanya a través del web del projecte. “Tots i totes tenim el repte de construir una societat més igualitària i més justa”, afirmen des del projecte.

171.000 euros a set projectes innovadors

A l’edició 2022, el projecte Lliures va destinar 171.000 euros a set projectes innovadors, emancipadors i transformadors d’arreu del territori. En aquesta cinquena edició, els fons recaptats es destinaran a projectes que donin resposta, per exemple, a la pobresa cronificada i l'exclusió agreujada per l'atur; la infància en risc; el dret a un habitatge digne, o l'emergència alimentària i de necessitats bàsiques.

Lliures suma les forces de tres entitats referents de l’acció social comunitària, l’economia social, cooperativa i solidària i la promoció dels drets culturals i nacionals arreu del territori i treballa en xarxa per fer acompanyament econòmic i tècnic en diferents àmbits.

“Ens vam presentar al Lliures perquè estem alineats amb els mateixos valors socials i pel compromís amb la societat que defensa el projecte”, afirmen els impulsors del Taller vivencial de català per a persones adultes de l’Ateneu Popular Sa Fera Ferotge, de Blanes, beneficiaris de l’anterior edició.“El Lliures ens ha donat una empenta important per convertir en realitat la cooperativa de treball i per desenvolupar el Taller Vivencial de Català i fer-lo replicable”, afegeixen.

“Actuar des de tots els fronts”

Des de Coop57, David Fernàndez assegura que “les dades més recents sobre desigualtats socials ens donen el pitjor escenari de les darreres dècades, agreujat durant la postpandèmia: al 29% que viu en risc d’exclusió social, cal sumar un 37% que ho fa sota les distintes fesomies de la precarietat i només un 33% ho pot fer plenament integrat; si el problema és estructural, les respostes socials —col·lectives i enxarxades— també han de ser-ho”.

En aquest sentit, el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, afirma que “cal actuar des de tots els fronts, i combatre l’exclusió social és un front imprescindible per construir un futur on ningú no en quedi exclòs”.

Finalment, Teresa Crespo, membre de la Junta Directiva d’ECAS, recorda que amb aquest projecte “es volen potenciar noves maneres de crear ocupació que respectin a les persones i el planeta, que impulsin una economia solidària i que permetin empoderar-se amb el treball. No és caritat ni beneficència, és justícia i defensa dels drets de tota persona a una vida digna”.