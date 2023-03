Oberta la convocatòria d’ajuts El Salt 2023 per a petites productores

La cooperativa Tres Cadires, en col·laboració amb l’empresa LliureTIC, convoca els ajuts ‘El Salt’ dirigits a petites productores amb l’objectiu de potenciar el desenvolupament local agroecològic. Les entitats convocants ofereixen als projectes guanyadors suport tècnic per a la creació d’una eina de gestió i venda regular dels aliments que produeixen. El període de recepció de candidatures finalitza el 30 d’abril.

La convocatòria d’ajuts pretén replicar el model d’una comunitat corresponsable, una comunitat de sòcies vinculades a un projecte que elabora productes i que s’obre a les persones consumidores facilitant i dinamitzant la compra-venda en l’àmbit local i en clau d’economia social i solidària. En aquest sentit, l’acompanyament als projectes guanyadors inclourà tots els costos de la creació d’un programari de gestió en línia per a la gestió de les sòcies i les tasques d’administració i control d’estocs, així com suport en la campanya inicial de llançament, comunicació i captació de persones sòcies.

Els projectes que s’hi vulguin presentar, hauran de pertànyer al sector productiu i disposar d’un obrador propi o compartit, tot i que no es tanca la porta a altres sectors. Així mateix, hauran de tenir la determinació de crear-se una comunitat corresponsable. El període de recepció de candidatures finalitza el 30 d’abril i es comunicaran els projectes guanyadors la primera quinzena del mes de juny.

La cooperativa impulsora dels ajuts Tres Cadires, entitat sense ànim de lucre i comercialitzadora de vins de Ponent, va crear una comunitat corresponsable el 2018, i quatre anys més tard va replicar per primer cop aquest model, creant un manual i el web de referència Comunitats Corresponsables. Aquest any, en el marc dels projectes Singulars, programa del Servei d’Ocupació Pública de Catalunya, Tres Cadires, juntament amb la cooperativa La Sobirana, productora i comercialitzadora de licors tradicionals, i la comunitat tèxtil artesana Pontelana, decideixen apostar per replicar la iniciativa i obrir-ho així a altres projectes interessats mitjançant una convocatòria.