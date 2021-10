Catalunya lidera les emissions de gasos d'efecte hivernacle de la ramaderia industrial a l'Estat espanyol

“La ramaderia industrial de Catalunya és la que més contribueix a la crisi climàtica amb l'emissió de gasos d'efecte hivernacle respecte a la resta de comunitats autònomes”, segons un estudi de Greenpeace. En l'informe, que s'ha donat a conèixer aquest dijous, es diu que aquest sector va generar en tot l'Estat 69,4 milions de tones de C02 equivalent durant el 2019 i que Catalunya lidera el rànquing aportant prop del 30% d'aquestes emissions.

També qualifiquen d'ineficaces les moratòries i les mesures preses per la Generalitat per reduir la contaminació d'aigües per nitrats i alerten que en els últims quatre anys ha augmentat un 45%. Amb aquest informe, reclamen un canvi de model per lluitar contra el canvi climàtic.

L'informe, titulat ‘Macrogranges, verí per a l’Espanya rural’, forma part d'una campanya que Greenpeace ha posat en marxa aquesta setmana a nivell estatal per exigir un canvi de model de la ramaderia industrial i alertar dels perills i danys ambientals del sector. Una de les conclusions de l'informe és que aquesta activitat intensiva “incrementa el canvi climàtic, contamina l'aigua i amenaça els habitants” del medi rural. I alerta que la situació és “crítica” i que les administracions han de prendre mesures “ambicioses” per combatre l'emergència climàtica.

En la radiografia, Catalunya apareix amb 25.554 explotacions ramaderes. És la segona comunitat autònoma en producció de porcí, la quarta en la producció de vaques (650.896 exemplars) i la cinquena, de gallines (més de 51 milions). Segons l'informe, un dels sectors amb "efectes més nefastos" contra el medi ambient és precisament el porcí. A Catalunya, el 99,9% es produeix de forma intensiva. Es tracta d'un model que ja s'ha exportat a altres comunitats . El cas paradigmàtic és Aragó, que recentment ha desbancat Catalunya en la producció de porcí, amb un total de 8,78 milions de caps de bestiar del 2020 enfront dels 8,07 milions de porcs que es crien a Catalunya. Des del 2015, Aragó ha augmentat un 36% la cabana porcina mentre que a Catalunya ho ha fet en un 10%, essent dels territoris on menys ha crescut durant aquest període. En el global, Espanya va arribar als 32,8 milions de porcs el 2020, un 21,5% més respecte el 2015.

La contaminació de nitrats, un dels problemes més greus

L'ONG assenyala que la ramaderia industrial es basa en tres principis: produir molt, ràpid i el més barat possible. I això comporta que sigui “molt més contaminant”, especialment per les dejeccions que generen i els nitrats. En l'informe, posen el cas de Catalunya com a “exemple del que no s'ha de fer”. Històricament és la que ha tingut una major indústria càrnia i això ha comportat també una major contaminació d'aigües per nitrats. Greenpeace creu que la política de prevenció de contaminació que ha aplicat la Generalitat, amb la declaració de Zones Vulnerables de Nitrats i altres mesures de control com moratòries de granges s'han demostrat ser “insuficients” i “ineficaces”. Alerten que la problemàtica ha anat en augment en els últims anys. Segons les dades publicades, en els últims quatre anys la mitjana de contaminació per nitrats ha augmentat un 45%.

Una problemàtica que es repeteix a tot l'Estat espanyol. De mitjana, la contaminació per nitrats ha crescut un 52% entre el 2016 i el 2019, essent Múrcia la que lidera el rànquing, seguit de Catalunya.

Des de Greenpeace alerten que cal “atacar el problema d'arrel” i tenir una visió global de país per contrarestar la situació actual. Entre les mesures que proposen, hi ha reduir el 50% la cabana ramadera industrial fins al 2030 i crear un impost en origen de les emissions contaminants d'aquest sector. “Qui contamina, paga”, han afirmat representants de l'ONG, que han alertat que els “camps agrícoles” s'estan convertint en els “abocadors de la indústria càrnia”.

Per conscienciar sobre aquest problema, l'ONG farà aquest divendres diferents actes reivindicatius a tot l'Estat per exigir un nou model productiu. Forma part de la campanya que organitzen en el que han anomenat Setmana d'Acció conra les Macrogranges.