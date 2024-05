La fira Literal celebra la desena edició amb Angela Davis, Vandana Shiva, Rita Segato, Sara Ahmed i Marina Garcés

Literal, la fira d'idees i llibres radicals, celebra la desena edició, que vol ser una gran festa del pensament crític. Tindrà lloc entre els dies 24 i 26 de maig de 2024 al recinte de la Fabra i Coats de Barcelona. Durant els dos primers dies hi haurà Literal PRO, l’espai professional de la fira; i el segon i tercer dia, la fira oberta al públic.

En aquesta ocasió, la fira se submergirà en l'art de la reflexió centrant-se en la necessitat del “feminisme per transformar radicalment el món”, que és la temàtica central de la Literal 2024. Per reflexionar-hi, comptarà amb referents mundials, provinents de tres continents diferents. Les veus destacades d'aquesta edició són Angela Davis, Vandana Shiva, Rita Segato, Sara Ahmed i Marina Garcés, entre molts altres.

Segons la coordinadora de la fira, Laura Arau, les expectatives tant pel que fa a assistents com pel que fa a les editorials són molt altes. “El fet que hi hagi ponents de tant renom a la fira està fent un efecte de crida”, per la qual cosa “possiblement sigui la fira més visitada des de la Covid”, afirma. A més, destaca que “les editorials demanaven fer més pinya al voltant de la fira” i que tot apunta que aquest vincle hi serà.

De la mà d’un centenar d’editorials independents i llibreries cooperatives, l’edició d’enguany comptarà amb un catàleg superior als quatre mil títols, a més d’una extensa programació literària per a tots els públics. A més, la fira constarà d’un espai artístic amb música i poesia, una zona familiar amb espectacles pels més menuts i una zona de restauració. Per altra banda, la Fira Literal se sumarà també a l'Any Estellés amb la programació de diverses activitats.

L’organització ha destacat que durant deu anys s’ha vist créixer les editorials independents en paral·lel a la fira, i conjuntament han pogut apropar històries des dels marges de la societat a un gran públic.