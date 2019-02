S'eleven a vint els treballadors del metro afectats per l'exposició a l'amiant

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha elevat fins a vint el nombre de treballadors de metro afectats per l'exposició a l'amiant. D'aquests, disset són d’engruiximents pleurals, dos més són de plaques pleurals no calcificades i un cas de placa pleural calcificada.

Segons TMB, cap d'ells presenta una patologia greu i no requereixen tractament, si bé s'hauran de sotmetre a controls mèdics periòdics. Uns 620 treballadors dels més de 1.000 exposats a l'amiant s'han sotmès a la primera fase de l'examen. Segons TMB, els estudis mèdics diuen que entre el 3% i el 14% de les persones exposades a l'amiant poden patir afectacions, així que no es descarta que augmenti el nombre de casos.

En paral·lel, l’empresa s'està posant en contacte amb el personal que, durant els darrers 15 anys, ha treballat en àmbits on hi ha pogut haver exposició laboral a l’amiant i que en el moment actual ja no treballen al metro.

Els materials amb contingut d’amiant van ser àmpliament utilitzats a Espanya durant la segona meitat del segle XX en el ram de la construcció i a les infraestructures de transport. Els efectes nocius per a la salut de les seves fibres poden trigar molt de temps a fer-se evidents i per això no es va prohibir la fabricació fins al 2000 i la venda el 2002.

Actuacions en trens i instal·lacions

Dins del pla de desamiantació de la xarxa de metro, TMB ha iniciat la compra de 42 trens que substituiran els més antics de les línies 1 i 3, en part dels quals s’ha detectat pintura antisoroll amb contingut d’amiant difícilment eliminable. L’anunci de la licitació es va publicar aquest dimarts, amb un import estimat de 447 milions d’euros.

Una altra actuació programada és la retirada de les planxes de fibrociment que revesteixen la coberta de l’estació de Verneda, de la L2, que s’executarà la primavera vinent.