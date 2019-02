TMB comprarà 42 trens nous per substituir els combois afectats per l'amiant

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha iniciat el període de licitació per a la compra de 42 trens nous per substituir els que actualment estan afectats per la presència d'amiant i els més antics, de les línies 1 i 3 –de finals dels 80- que per la seva antiguitat comporten una major despesa de manteniment i una menor disponibilitat per al servei en uns trajectes amb una alta demanda. Segons ha explicat la presidenta de TMB, Mercedes Vidal, l'empresa hi destinarà uns 450 milions d'euros. El procés de licitació s'ha accelerat prop d'un any després de la detecció de l'amiant i està previst que el concurs es resolgui a la tardor. A partir d'aleshores, les primeres entregues al cap de dos anys i mig.

Segons el conseller delegat de TMB, Enric Cañas, un dels requisits en la licitació serà reduir els períodes d'entrega. La previsió és que es lliurin uns dos trens per mes a partir dels 30 mesos des de la signatura del contracte. El concurs s'ha dividit en dos lots, un de 24 trens d'ample ibèric, per a la línia 1, valorat en 264,6 milions d'eros, i un altre de 18 trens d'ample internacional, per a la línia 3, de 182,6 milions d'euros. En total, seran uns 450 milions d'euros que es buscaran obtenir a través d'institucions públiques de crèdit i als bancs.

Els trens substituiran 18 unitats de la sèrie 3000 i 24 de la sèrie 4000, que daten de finals dels anys 80 i que segons Vidal ja estan al final de la seva vida útil. Dels 210 cotxes (vagons) que formen aquestes sèries, s'ha localitzat amiant en estat no friable, és a dir, que no desprèn fibres, en la pintura antisoroll i que recobreix caixes i bastidors.

D'altra banda, el conseller delegat de TMB, Enric Cañas, ha explicat que per Setmana Santa es tallarà el servei a la Verneda per retirar la presència d'amiant, localitzada en un sostre fals de fibrociment i on l'empresa va dur a terme l'encapsulament de les planxes el novembre passat. De fet, TMB està senyalitzant amb etiquetes adhesives i cartells adreçats als treballadors totes les ubicacions on s'ha detectat material amb amiant a la xarxa de metro com a mesura de prevenció laboral.

Es tracta de trens amb pintura antisoroll o components del sistema elèctric amb alguna proporció d'amiant, en dependències tècniques i edificacions on hi hagi planxes o tubs de fibrociment, i estacions com per exemple sota el revestiment del passadís de l’enllaç de Catalunya, entre les línies 1 i 3; el passadís d'enllaç de Passeig de Gràcia i l’estació de Verneda. Per a la setmana que ve, està previst que l'empresa faci una nova actualització sobre la xifra de treballadors que reconeixen estar afectats per l'amiant, que actualment són 12.

Vaga durant el Mobile World Congress

Sobre la vaga convocada pels sindicats durant la celebració del Mobile World Congress, amb aturades de dues hores per torn durant els quatre dies de la fira (25-28 de febrer), Vidal ha assenyalat que no han estat convocats a la mediació però s'ha mostrat confiada que "tot funcioni amb la màxima normalitat possible".