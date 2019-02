L’INCAVI confia que la zonificació de la DO Cava seduirà Corpinnat i Clàssic Penedès per tornar a l’ens

L’INCAVI (Institut Català de la Vinya i el Vi) veu com una “pèrdua important” per a la DO Cava la sortida dels nou elaboradors agrupats sota la marca Corpinnat, però confia en el seu retorn. El director de l’INCAVI, Salvador Puig, augura que el mapa de zones amb què la DO vol diferenciar els territoris d’elaboració i la nova piràmide per distingir la qualitat dels productes podrien ser les claus d’una entesa que reunifiqués el sector.

Així, vaticina que aquests canvis podrien fer tornar a la DO Cava tant els elaboradors de Corpinnat com els de Clàssic Penedès, que van abandonar l’ens el 2014. Puig també ha advertit de les “dificultats” que poden tenir els productors de Corpinnat a l’hora d’exportar els seus vins sense l’empara de la DO.

Salvador Puig lamenta la sortida de la DO Cava per part de Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sabaté i Coca, Torelló, Huguet Can Feixes, Júlia Bernet i Mas Candí. Els nou elaboradors han argumentat que l’ens no els permetia aplicar el reglament propi, basat en distingir el prestigi i la qualitat dels caves penedesencs. Sense entrar a valorar els arguments que els han dut a l’escissió, Puig assegura que tant la Generalitat com el govern espanyol s’havien ofert a col•laborar per facilitar una entesa, la qual estava convençut que s’assoliria.

Puig destaca la importància de la nova normativa que està treballant la DO Cava, anunciada públicament pel seu president el passat mes de novembre. A grans trets, es basa en marcar més la diferència entre els productes bàsics i els Premium, i en definir per primer cop un mapa de zones de procedència, trencant la homogeneïtat històrica de la DO Cava a tot l’Estat espanyol, fet que el director de l’INCAVI celebra.

“La zonificació és una necessitat pel cava”, afirma, remarcant que és “molt important el concepte de territori, element que ara mateix li manca a aquest producte”. Ara que el Consell Regulador del cava ha enfilat la regulació per distingir zones, Salvador Puig confia que els elaboradors que han abandonat l’ens acabaran veient un motiu per tornar, ja que el mapa distingirà la singularitat dels productes penedesencs.

“Els objectius no són tant diferents, entre Corpinnat i el Consell Regulador del Cava, i els de Clàssic tampoc estan tant lluny”, apunta Puig, defensor de “trobar encaixos per poder facilitar la visualització de la qualitat del producte fet a Catalunya”. Per contribuir al retorn, però, assenyala la importància que “la DO Cava desenvolupi el seu projecte amb energia i credibilitat per realment donar una solució”.

“Dificultat” en les exportacions

Salvador Puig admet que la sortida dels nou elaboradors és “una pèrdua important”, no tant per la quantitat de cava que elaboraven fins ara –menys de l’1% de tot el sector-, sinó perquè “són cellers de prestigi”, en el cas d’empreses com Gramona, Llopart o Recaredo. Tot i matisar que desconeix l’estratègia empresarial de cadascun dels elaboradors sortints, sí que adverteix de les complicacions amb què poden topar ara que no podran promocionar-se sota la marca Cava.

“Segurament és més difícil arribar als mercats mundials sense l’empara d’una DO coneguda”, alerta el director de l’INCAVI, que veu menys riscos en el cas del mercat domèstic, “on és més fàcil que la gent ho pugui entendre”. Amb tot, lamenta que la coincidència de diferents varietats d’escumosos –DO Cava, Corpinnat i Clàssic Penedès- “pot confondre els consumidors”



Crítiques al Ministeri d’Agricultura



D’altra banda, Salvador Puig ha carregat contra la gestió del Ministeri d’Agricultura respecte les concessions de noves plantacions de vinya per elaborar cava. A parer del director de l’Incavi, la previsió d’incrementar la superfície un 0’1% anual “no ajuda”, i lamenta que el Ministeri “dubtés” i no atengués la petició del Consell Regulador, que demanava “congelar” els permisos per a noves plantacions. “Si afegim hectàrees, la situació s’empitjora”, apunta Puig, considerant que és desprestigia el valor de les vinyes actuals i això acaba propiciant la sortida d’elaboradors, com els de Corpinnat.