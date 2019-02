L’associació de viticultors i elaboradors Corpinnat abandona la DO Cava

La DO Cava lamenta la sortida de Corpinnat. “La unió, i no la confusió, genera la força necessària per competir al món” defensa. El Consell Regulador recorda als elaboradors sortints que no poden utilitzar els conceptes Gran Reserva o Paratge Qualificat.

L'associació de viticultors Corpinnat renuncia a seguir treballant conjuntament en el projecte de potenciar el cava i aposta per uns valors que donin més prestigi als espumosos que comercialitzarà. Així defensa aspectes distintius com la collita manual, el raïm ecològic certificat, la utilització de varietats històriques, la vinificació íntegra a la propietat, les criances superiors a 18 mesos i un preu mínim garantit al viticultor.

El Consell Regulador de la Denominació d’Origen Cava ha lamentat la sortida dels nou elaboradors de l’Associació de Viticultors i Elaboradors Corpinnat (AVEC), assegurant que la decisió suposa la “renúncia a seguir treballant conjuntament en el projecte per potenciar el cava”. “Creiem amb fermesa que la unió, i no la confusió, genera la força necessària per competir exitosament als mercats mundials”, ha afirmat el president de la DO Cava, Javier Pagès, en un comunicat.

El Consell Regulador ha recordat als nou elaboradors sortints que a partir d’aquest dimecres ja no poden utilitzar els conceptes Gran Reserva o Paratge Qualificat, que són exclusius per als elaboradors de la DO Cava i “representen el punt més alt de la piràmide qualitativa dels vins escumosos a escala mundial”.

Al mateix temps, la DO insisteix que fa un any que treballen amb Corpinnat per procurar arribar a una entesa, i posa com a exemple el projecte del nou president de distingir diverses zones de producció dins el reglament de l’organisme. En aquest sentit, lamenta que els nou elaboradors hagin decidit sortir malgrat les converses iniciades.

Tot just l'abril passat es va donar a coneixer la marca col·lectiva Corpinnat, que en un principi comptava amb els productors de Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sabaté i Coca i Torelló i l'octubre passat ja s'hi van afegir Huguet Can Feixes, Júlia Bernet i Mas Candí. Aquests cellers del Penedès asseguren que s'han unit per impulsar un nou segell que integrarà tots el escumosos elaborats al territori que garanteixin uns determinats estàndards de qualitat.

La nova marca col·lectiva està oberta a tots els cellers elaboradors de vi escumós que estiguin dins de la delimitació territorial Corpinnat i que compleixin els compromisos que estableix el reglament d’ús: collita manual, raïm ecològic certificat, utilització de varietats històriques -posant un especial èmfasi en les autòctones-, vinificació íntegra a la propietat, criances superiors a 18 mesos, preu mínim garantit al viticultor amb un increment gradual i compromís amb el rigor i l’autoexigència.

Corpinnat comprèn una àrea geogràfica que aglutina 46 municipis -tots els de l’Alt Penedès, i alguns del Baix Penedès, l’Alt Camp, l’Anoia i el Baix Llobregat- on, per raons geogràfiques, geològiques, climàtiques i socials, sempre s’hi han cultivat varietats autòctones per a l’elaboració de vins escumosos.

Els viticultors del col.lectiu Corpinnat ja han començat a retirar la marca cava de les seves etiquetes i, es preveu, que els espumosos de més qualitat siguin comercialitzats sota la denominació de 'premium'.