La DO Cava estudia definir una regió similar a la dels elaboradors de Corpinnat i confia en el retorn del grup

La DO Cava està enllestint el seu primer mapa de zones i estudia definir-hi una regió molt similar a la que defensen els elaboradors agrupats sota la marca Corpinnat. “Les zones es crearan per temes tècnics, de clima i de sòl, i en pot haver una que sigui molt igual a la que avui és Corpinnat, però amb un altre nom”, ha afirmat el president de la DO Cava, Javier Pagès.

Confia que el futur mapa amb què es volen diferenciar els territoris on s’elabora cava permeti recuperar els nou elaboradors que han sortit de l’ens, els quals defensen distingir els escumosos de la plana penedesenca. Tot i la marxa, els presidents de Corpinnat han demanat participar als grups de treball que han de definir la nova normativa de la DO Cava. Pagès ha dit que el Consell analitzarà internament si els accepta.

El president del Consell Regulador de la DO Cava “lamenta” la sortida de Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sabaté i Coca, Torelló, Huguet-Can Feixes, Júlia Bernet i Mas Candí, assegurant que “formen part de la història del cava i són el que són perquè han treballat dins el sector”. Per a Javier Pagès, el principal punt de discòrdia amb els nou membres de l’Associació de Viticultors i Elaboradors Corpinnat (AVEC) no ha estat el debat sobre les zones, sinó “una qüestió de temps”.

Pagès creu que elaboradors sortints han prioritzat “una aventura que volen recórrer” abans que esperar i veure si els canvis en què treballa la DO encaixen amb les seves necessitats, tant pel que fa al futur mapa de zones com per la nova normativa dissenyada per prestigiar els caves de més categoria, dues mesures anunciades al novembre.

Assegura que el Consell Regulador està perfilant de forma “rigorosa” quines seran les zones que es distingiran al nou mapa. Tot i que declina donar detalls del número de regions, sí que avança que una d’elles podria assimilar-se “molt” a la dels elaboradors Corpinnat, els quals marquen un territori de 46 municipis situats entre les conques del Llobregat, el Gaià, el Tous, el Carme i la serralada prelitoral del Garraf. Segons els càlculs del president de la DO Cava, durant la verema del 2020 podria collir-se el primer raïm de vinyes distingides pel seu lloc de procedència.

Més optimista, en canvi, es mostra a l’hora de calcular quan entrarà en vigor el reglament que ha de reforçar la diferència entre els caves Premium –Reserva, Gran Reserva i Paratge Qualificat- i els més clàssics. A grans trets, s’endurirà la normativa pel que fa als criteris de criança, extracció de mostos i explotació de la vinya. Aquest reglament podria començar a aplicar-se a la collita del 2019.

“Reforç” de la normativa d’etiquetatge

Preguntat pels retrets que Corpinnat ha llençat sobre el canvi de normes promogut a finals d’agost per l’anterior president de la DO Cava per impedir la coincidència de marques en una etiqueta, Pagès ho situa en el marc de les lleis que regulen les Denominacions d’Origen.

“Hi havia un acord tàcit amb el qual no pots identificar una zona que no estigui aprovada dins la pròpia DO”, explica, assegurant que el Consell Regulador va “reforçar-ho per escrit”. Insisteix així que les zones només podran incorporar-se a les etiquetes quan l’ens en conjunt hi doni el vistiplau dins el marc de la nova regulació.

En canvi, on no preveuen incidir els canvis impulsats per la DO Cava és en el preu del raïm, un àmbit que Javier Pagès situa en el lliure mercat. Amb tot, el president de la DO subratlla que millorar les condicions dels pagesos forma part de l’estratègia global de reforçar el prestigi del sector. “Quan una marca té valor, es fa més forta, és més important i això ajuda a tota la cadena”, apunta, confiant que el projecte amb què es vol revaloritzar la imatge del cava acabaran repercutint també en un augment del preu del raïm.

Mà estesa a Corpinnat i Clàssic Penedès, però sense ser-ne “dependents”

En conjunt, Javier Pagès sosté que els canvis amb què treballa la DO Cava segueixen “els mateixos objectius” que Corpinnat, i nega que es tracti de fer un “cop de timó”, com reivindica el copresident dels elaboradors sortints, Xavier Gramona. “El canvi, però, no ha de ser per fer coses diferents, sinó per continuar amb el cava i aprofundir amb els projectes ja engegats”, apunta Pagès.

En aquest sentit, assegura que els últims mesos han estat convidant els representants de Corpinnat a participar a les reunions dels nous reglaments. Tot i la manca d’entesa fins el moment, el president de la DO Cava no descarta convocar-los a les properes sessions de treball, tal com els empresaris sortints han demanat. “Ens ho pensarem”, respon breument.

També es mostra obert a mantenir converses amb els elaboradors de Clàssic Penedès, que l’any 2014 també van marxar de la DO Cava. Pagès confia que els dos grups se sumaran al projecte iniciat a finals d’agost amb la nova presidència, si bé remarca que la prioritat passa per seguir endavant, sense lamentar-se pels elaboradors discordants: “L’objectiu prioritari del Consell regulador no és dependre dels demés, sinó de nosaltres mateixos”, afirma.

L’entrada de capital estranger, element “positiu”

D’altra banda, respecte l’entrada de capital estranger a Freixenet i Codorniu durant aquest últim any, Javier Pagès assegura que és un fet “positiu” perquè “demostra l’interès del capital estranger pel sector”. “Si han decidit entrar al món del cava és per posar en valor els seus actius i fer-los créixer”, afegeix, posant com a exemple la diversitat d’inversors que hi ha a la Xampanya francesa.