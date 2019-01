El Trufforum tanca la segona edició i es consolida com a referent mundial del sector tofoner

El congrés internacional Trufforum 2019 tanca la segona edició consolidant-se com un punt de trobada mundial del sector tofoner. Més de 3.500 persones han visitat les jornades professionals a Vic, que s'ha convertit durant tres dies en la capital de la tòfona negra reunint experts d'arreu del món, associacions, cuiners i visitants.

El Trufforum, que ha rebut una bona valoració per part dels participants, ha posat en contacte el sector professional de la tòfona, tot divulgant-ne els seus valors i cultura. L'edifici del Sucre de Vic ha estat escenari de tallers demostratius de cuina amb xefs de renom internacional, així com de ponències d'experts i d'associacions de recol·lectors de tòfona.

El Trufforum també ha comptat amb un espai on tastar i aprendre els secrets de la tòfona, un mercat únic on comprar tòfona de qualitat i un altre on les empreses han pogut presentar els seus productes.

A més, a la plaça de Vic ha tingut lloc el primer campionat de gossos tofonaires de Catalunya, que l'ha guanyat un jove de 15 anys. L’espectacle tenia per objectiu divulgar i reconèixer el treball de persones i gossos que es dediquen a la recol·lecció de tòfona, així com donar visibilitat a un sector agroalimentari i forestal estratègic a Catalunya.

El Trufforum 2019 ha estat organitzat conjuntament per l’Ajuntament de Vic; el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; la Diputació de Barcelona; la Llotja de Contractació i Mercat en Origen de Vic, vinculat a la Cambra de Comerç de Barcelona; l’European Mycologiocal Institute (EMI) i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC).