Vic acollirà un congrés internacional sobre la tòfona per fer créixer la demanda

Vic acollirà el Segon Congrés Internacional Trufforum amb l'objectiu de promocionar l'ús responsable de la tòfona europea, posar en valor el producte autòcton i fer-ne créixer la demanda entre els consumidors. Aquest dimarts, la directora general de Forests, Montse Barniol, ha destacat l'interès del departament per dinamitzar els productes del bosc, com la tòfona, per ajudar a diversificar l'economia del món rural i aconseguir que la població es mantingui arrelada al territori.

Durant tot el cap de setmana del 25 al 27 de gener s'han programat desenes d'activitats, tant per a un públic professional com pel públic general, entre les quals destaca el campionat de Catalunya de gossos tofonaires que tindrà lloc a la Plaça Major diumenge al migdia.

Experts internacionals de la tòfona negra, cuiners i associacions del món de la tòfona es reuniran a Vic els propers 25,26 i 27 de gener en el marc del Trufforum. Entre d'altres, s'hi faran tallers demostratius de cuina amb xefs de renom internacional, activitats a l'Aula de la Tòfona per conèixer l'olor que fan els fongs o quines espècies i qualitats té la tòfona catalana. a més, també destaca un campionat de gossos tofonaires que compta amb una desena d'equips d'alt nivell. En la vessant de congrés, les ponències d'experts nacionals i internacionals ja registren un centenar d'inscrits, ha explicat el director del certamen, Isaac Gelabert.

Enguany és una bona temporada de tòfona, ha destacat la directora general de Forests, Montse Barniol. El president de la llotja de Vic, ha apuntat que aquesta setmana el preu d'aquest fong va entre els 180 i els 200 euros per quilo, un preu força allunyat dels valors prohibitius d'anys dolents. Es dona el cas que la de Vic és l'única llotja de tot l'Estat amb preus de venda de tòfona públics.

A Vic ja fa anys que des de la Llotja i Osona Cuina es munten unes jornades gastronòmiques sobre la tòfona, però enguany es vol que la celebració del congrés serveixi per consolidar i convertir la ciutat en un punt de trobada i vertebrador del sector de la tòfona, ha destacat l'alcaldessa de Vic, Anna Erra.

La primera edició del Trufforum es va celebrar l'any passat a Saragossa, i l'any vinent se celebrarà ala Xina. De la seva banda, Montse Barniol ha destacat que Trufforum ha de servir per divulgar els valors i la cultura de la tòfona i popularitzar-ne l'ús a la cuina i a la gastronomia.

“Es veia la tòfona com un producte elitista”

Un dels cuiners del col·lectiu Osona Cuina que treballa habitualment amb la tòfona és Ignasi Camps. El cuiner ha explicat que fa vint anys "es veia la tòfona com un producte elitista", però això ha anat canviant. "La tòfona ja no es veu només com a plat estrella, sinó que també pot servir com a un molt bon condiment", ha destacat Camps.

En aquest sentit, ha afegit, "hi ha encara un llarg recorregut que s'ha d'anar explorant". "Potser no aconseguirem que la tòfona tingui el nivell de popularitat que la gamba de Palamós, sobretot pel seu alt preu, però s'ha d'aconseguir que es conegui més", ha reivindicat el cuiner de Cantonigròs.

El primer dia del congrés, divendres 25, durant la sessió inaugural, s'aprofitarà per presentar el Pla Estratègic pel desenvolupament del sector de la tòfona a Catalunya que s'ha elaborat des del Departament. Durant l'acte també s'entregaran els guardons als ambaixadors de la tòfona d'enguany que són els cuiners Carme Ruscalleda i Toni Balam.

El congrés està organitzat per l'Ajuntament de Vic, el Departament d'Agricultura, l'European Mycologiocal Institute (EMI), el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), la Diputació de Barcelona i la Llotja de Contractació i Mercat en Origen de Vic.