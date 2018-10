El Suprem desestima la querella de Podem contra el president de la Sala Tercera per frenar la sentència contra els bancs

L'anomenada Sala del 61 del Tribunal Suprem ha acordat per unanimitat inadmetre a tràmit la querella de Podem contra el president de la Sala Tercera de l'alt tribunal, Luis Díez-Picazo, per prevaricació per haver frenat l'aplicació de la sentència que obligava els bancs a pagar l'impost de les hipoteques.

Podem, a més, sol·licitava com a mesura cautelar que se suspengui el ple del 5 de novembre que ha convocat i on es fixarà el criteri definitiu sobre qui ha de pagar aquest impost. Segons el Suprem, però, els fets denunciats per la formació política no tenen cap rellevància penal.

Dos dies després de rebre la querella, la Sala Penal va dictar una interlocutòria on diu que no és competent per tramitar-la i instava la formació de Pablo Iglesias a presentar de nou el text a "l'òrgan corresponent". Es tracta de l'anomenada Sala del 61, formada pel president del Suprem, Carlos Lesmes, els presidents de cada sala i el magistrat més antic i més modern de cadascuna d'elles. Entre d'altres, té com a funcions estudiar certes recusacions de magistrats.



Ara, aquesta sala ha arxivat el cas en considerar que Díez-Picazo té potestat per convocar un ple de la sala i més en aquestes circumstàncies on hi ha hagut un gir jurisprudencial considerable.

Font: ACN