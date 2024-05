Neix l’Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial “acTe”

L’Assemblea catalana per la Transició Ecosocial “acTe” és un front comú integrat per 273 entitats i moviments socials, professionals i activistes de diversos sectors que volen impulsar una transició ecològica i social a Catalunya que sigui justa i democràtica. La presentació coincideix amb el període electoral al Parlament de Catalunya, i en aquest context polític, acTe reivindica la necessitat urgent d’una acció col·lectiva i coordinada per afrontar els reptes de la crisi ecològica i social.

La trobada s’ha celebrat en un acte aquest dimarts a La Comunal de Barcelona, on Eva Vilaseca i Tatiana Sibilia, portaveus de l’Assemblea, han compartit les visions i els objectius per una Catalunya més justa i sostenible, juntament amb els representants d’algunes de les organitzacions socials.

La jornada ha començat amb la intervenció de Tatiana Sibilia, qui ha explicat la necessitat de crear aquest front comú: “volem donar resposta a les crisis múltiples que estem experimentant a causa d’un model econòmic que no posa el benestar de les persones i de l’entorn al centre”. A més, ha assenyalat que han treballat “un ideari polític per avançar en aquest canvi de paradigma que s’ha de fonamentar en tres pilars essencials: l’ecofeminisme, la justícia social i la justícia global”.

En la mateixa línia, l’altra portaveu, Eva Vilaseca, ha defensat el naixement d’acTe: “la societat civil organitzada agafem el lideratge com a resposta de la incapacitat de les institucions d’estar a l’alçada que exigeix la dimensió i urgència de la crisi ecològica urgent”.

Durant l’acte s’ha compartit un conjunt de “50 mesures per a una Transició Ecosocial a Catalunya”, un marc complet per promoure una vida digna per a tothom. El document es divideix en cinc eixos temàtics que tenen relació amb: la natura, sistema econòmic, energia, alimentació i territori, democràcia i drets socials i canvi cultural.

Posteriorment, representants d’algunes de les organitzacions socials han manifestat algunes de les propostes i lluites que reclamen des de fa anys. La plataforma Aigua és Vida ha assenyalat que “cal prioritzar l’ús de l’aigua; primer s’ha de reservar pels cabals ecològics, després pels usos humans i la producció d’aliments per al consum local abans que la resta d’activitats econòmiques”.

D’una altra banda, trobem l’organització Observatori DESCA que reclama: “implementar de forma íntegra i amb urgència totes les mesures incloses a la Llei Catalana de Canvi Climàtic l’any 2017”. A més, destaquen “la posada en marxa de l’impost sobre les activitats econòmiques més emissores”.

També, hi ha participat la Xarxa d’Economia Solidària per afirmar que: “l'economia social i solidària és una peça clau per a la construcció d’aquest nou model socioeconòmic que promogui una democràcia real i que impulsi la transició ecosocial”.

La presentació d’acTe ha finalitzat amb una ronda de preguntes, on les portaveus de l’Assemblea han recalcat que la transició ecològica no és una opció, sinó un procés inevitable, i que “som a temps de crear un futur possible, just i postcapitalista”.