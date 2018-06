El Departament de Territori proposa prohibir les ampolles de plàstic d'un sol ús a la Generalitat

El Govern podria prohibir les ampolles de plàstic d'un sol ús a la Generalitat si prospera la iniciativa del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que vol que es deixin de fer servir en aquest àmbit ampolles de begudes, coberts, plats, gots i bastonets per remenar begudes.

Com a alternativa, el conseller proposa utilitzar productes reutilitzables o fabricats amb materials compostables, vidre, paper o fusta. Si prospera la iniciativa, la prohibició s'aplicarà als departaments i ens del sector públic de la Generalitat, tant en els productes d'ús intern com en els utilitzats en actes públics i actuacions de difusió.

Per assolir aquest objectiu, els òrgans de contractació especificaran la prohibició durant l'execució dels contractes en els plecs de contractació de serveis de màquines de vènding, càterings i restauració, i definiran, sempre que sigui possible, sistemes de distribució alternatius, com l'ús de gerres, sortidors o sistemes de dipòsit, devolució i retorn, o l'ús de productes de materials alternatius.



Els contractes actualment vigents es podran modificar quan les previsions contractuals o legals ho permetin i es tramitaran les corresponents modificacions. A més, els departaments i ens de la Generalitat hauran de posar a disposició de les persones treballadores fonts d'aigua potable als centres de treball.



L'anunci l'ha fet el conseller el Dia Mundial del Medi Ambient, que aquest any té com a lema 'Un planeta sense contaminació per plàstics'. Des del Departament de Territori s'indica que hi ha cálculs que situen uns 250.000 milions de petites peces de plàstic al fons de la Mediterrània, i 500 tones addicionals de residus d'aquest material surant per la superfície.

Font: ACN