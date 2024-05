El col·legi d'advocats treballa per incorporar la mirada cooperativa

La Confederació de Cooperatives de Catalunya (COOPCAT) i la Secció de Dret Cooperatiu i de l’Economia Social del Col·legi d’Advocacia de Barcelona (ICAB) coorganitzen unes jornades anomenades “Cafè Cooperatiu”. L’espai neix amb la intenció de difondre el model cooperatiu entre l’advocacia, i a la societat en general.

El cafè cooperatiu se celebra bimensualment en format virtual per als membres de l’ICAB. A cada sessió, es parla detalladament de coneixements específics sobre advocacia que tenen relació amb el cooperativisme. La trobada es divideix en dues parts: ponències de persones expertes en la temàtica i exposició d’experiències per part de cooperatives.



Durant aquests mesos, s’han celebrat onzè cafès cooperatius on s’ha tractat: La intel·ligència artificial, Advocacia i Cooperativisme, La digitalització de la cooperativa en el post covid, La Imputació de pèrdues en la baixa de socis, L’objecte social i l’activitat cooperativitzada, La compra d’una unitat productiva o branca de negoci per part d’una cooperativa, El finançament a les cooperatives, La figura del soci col·laborador a les cooperatives, Els requisits de la llei catalana de cooperatives i de la llei fiscal per a la protecció, Els conceptes clau del cohabitatge cooperatiu, Les Competències del CMAC a les cooperatives de treball associat i a Les Comunitats Energètiques i les Cooperatives.



Posteriorment, el contingut treballat a la sessió es maqueta en format monogràfic i es penja a la web de La Confederació de Cooperatives de Catalunya perquè tothom hi tingui accés.