El Consell de Ministres aprova la modificació del Pla Rector de les Illes Medes tramitat per la Generalitat

El Departament de Territori i Sostenibilitat va treure a informació pública el mes d'octubre el decret de modificació del PRUG de la Reserva natural de l'àrea protegida de les illes Medes. El canvi en el document pretén augmentar la protecció al medi i al mateix temps oferir una major flexibilitat a l'activitat d'immersió en funció de la demanda. Concretament, fixa un màxim anual d'immersions (al voltant de les 60.000) i un màxim d'operacions simultànies per cada zona d'immersió, eliminant-se així els màxims diaris que establia l'actual pla. El nombre màxim d'immersions es revisarà periòdicament en funció de l'impacte ambiental d'aquesta activitat. A efectes pràctics significa que quedarà controlat igualment l'impacte acumulat que el busseig té als ecosistemes marins amb el total d'immersions a l'any però es podrà satisfer també els dies en què hi hagi una major demanda. El document va rebre al·legacions de les entitats ecologies, que ja van alertar que consideraven la modificació massa permissiva i reclamaven més restriccions en les immersions. Les peticions es van respondre i estava previst que el canvi s'abordés a la darrera comissió del Departament però l'aplicació del 155 ha fet que hagi estat el Consell de Ministres l'encarregat de donar-li el vistiplau definitiu. A banda d'aquesta aprovació, també s'ha donat llum verda a la creació del Consell Científic del Parc, que treballarà en la gestió del parc i proposarà actuacions.

