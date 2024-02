Quin model d’alimentació volem?, per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

A Catalunya hi ha 189 empreses cooperatives agràries amb 30.326 socis i sòcies productors. Gairebé 4 de cada 10 euros que es produeixen en el sector agrari estan en mans de les cooperatives que, en concret, aporten el 49% de la Producció Final Agrària agrícola i el 28% de la ramadera i tenen presència a uns 300 municipis. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) representa aquest sector que és un agent imprescindible a l’economia social del país i que esdevé estratègic per assegurar la sostenibilitat alimentària, econòmica, social i mediambiental.

No obstant això, el cooperativisme agrari i el conjunt de la pagesia es veuen amenaçats per una coincidència de factors com l’increment dels costos de producció, les crisis de preus, els canvis en el model productiu derivats d’exigències mediambientals o la greu sequera que s’arrossega des de fa mesos, a més de la competència deslleial de productes alimentaris importats de països tercers que no compleixen les mateixes exigències normatives que els produïts a la Unió Europea i l’excessiva burocratització.

L’evolució dels preus i de la renda agrària són, entre d’altres, detonants d’aquesta situació de risc que pateixen l’agricultura i la ramaderia i, alhora, han esdevingut decisius perquè s’hagin perdut 8.985 explotacions -un 16% del total- entre 2015 i 2022 i perquè actualment el 41,7% de les persones físiques declarants de la DUN (Declaració Única Agrària) tinguin més de 65 anys.



Aquest abandonament del camp, doncs, s’explica en part perquè l’increment del cost de vida per als consumidors no es tradueix en més ingressos per a les explotacions agràries. En concret, en el període 2000-2022, l’índex de preus percebuts agraris (IPPA) ha augmentat un 63% mentre l’Índex de Preus al Consum (IPC) general a Catalunya s’ha situat en el 75% i l’IPC de l’Alimentació en el 97,5%.

Pel que fa a la renda agrària, que és l’indicador global del sector, no ha tingut una evolució ascendent en els darrers vint anys. Entre 2002 i 2022, la renda agrària ha disminuït a preus corrents de 1.952,65 M€ a 1.722,12 M€, amb un màxim de 2.040,15 M€ en tota la sèrie.

En aquest context, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha donat suport a les mobilitzacions convocades per les diferents plataformes i reclama mesures estructurals a curt i mitjà termini per fer front als reptes i garantir un futur al sector.

Un àmbit rellevant és la necessitat de reconduir els criteris marcats pel Govern en el Pla Especial de Sequera, donat que implica un greuge per al sector agrari en relació amb altres àmbits econòmics. En concret, per a les conques internes i en situació d’emergència, es preveu reduir un 80% el reg a l’agricultura i un 50% l’ús de l’aigua a la ramaderia, mentre per a altres usos només es fixa una reducció del 25%.

La FCAC s’ha mostrat especialment crítica amb aquesta limitació en la disponibilitat d’aigua, que posa en risc la viabilitat de les explotacions agrícoles i provoca una greu pèrdua de capacitat productiva a les granges, malgrat que l’estalvi global d’aigua en el cas de la ramaderia ubicada a zones en situació d’emergència no se situaria més enllà d’un 0,5%.

D’aquí la reclamació a favor d’un pla d’estalvi simplificat, de fàcil tramitació i que faci valdre la feina que ja duu a terme el sector per a un ús eficient de l’aigua.



En aquest mateix sentit, es reivindica una reducció generalitzada de la càrrega administrativa. A tall d’exemple, el quadern digital d’explotació que té com a finalitat portar un registre de l’ús de productes fitosanitaris i que Brussel·les no exigeix fins a 2026, a l’Estat espanyol està prevista la seva obligatorietat a partir del mes de setembre vinent amb la pressió burocràtica que suposarà per als agricultors.

Aquesta confluència de dificultats que fan perillar el sector i que han dut la pagesia a mobilitzar-se per reivindicar el seu compromís amb la terra i amb la supervivència d’un món rural viu porten a fer que la societat hagi de plantejar-se quin és el model de territori i d’alimentació que volem tenir.



Pel president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Ramon Sarroca.