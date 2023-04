Les cooperatives agràries catalanes alerten que, sense aigua, perillen les produccions de la majoria d’aliments i demanen ajuts

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) alerta que la sequera i la falta d'aigua provocaran una reducció de les collites que, en algunes produccions, pot arribar a ser dràstica, fet que repercutirà sobre els preus de l'alimentació. Per sectors, parla d'una situació de risc greu per a les collites de cereals, olivera, vinya, fruita seca, arròs, fruita, i també per a la ramaderia i la planta viva.

Davant d'això, la FCAC reclamarà a la Taula de la Sequera que s’ha celebrat aquest dilluns que el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural defineixi línies urgents de suport a les cooperatives agràries i els seus socis per fer front al descens de la producció i la pèrdua de rendibilitat.

El president de la FCAC, Ramon Sarroca, ha afirmat que la situació excepcional de sequera afecta "la majoria de sectors agroalimentaris" d'arreu del territori, ja siguin cultius de secà o de regadiu, i que, davant d'això, "l'Administració i la societat haurien d'apostar per salvar el sector l'agroalimentari en benefici de la sostenibilitat alimentària, econòmica, social i mediambiental del país.

Situació dels sectors productius

Per sectors productius, les cooperatives catalanes alerten que la situació és "molt delicada" al cereal d'hivern i asseguren que hi ha cooperativistes que es plantegen segar el blat i l'ordi per a farratge perquè difícilment arribaran a collir el gra a causa de la falta d'aigua. En l'olivera, la collita 2022-2023 va ser la pitjor dels darrers 15 anys, amb una producció de 15.000 tones d'oli d'oliva quan mai s'havia situat per sota de les 20.000 tones i, des de la FECAC indiquen que si no hi ha precipitacions, la pròxima collita també es veurà afectada.

Així mateix, asseguren que si no plou abans d'un mes, la previsió és que la collita de vi sigui "especialment curta". Mentre, la reducció del 50% en la dotació de reg a les comunitats del Delta de l'Ebre "capgira totalment" les perspectives de la campanya d'arròs i el tancament del Canal d'Urgell tindrà un "fort impacte" en la producció dels fruiters, que només tindran autoritzat el reg de supervivència dels arbres de manera que es pot perdre tota la collita. A banda, estan elaborant les previsions pel que fa a la collita de fruita seca, que en el cas de l'ametla es produeix majoritàriament a finques de secà.

D'altra banda, les cooperatives afegeixen que els sectors ramader i lleter estan preocupats per la disponibilitat d'aigua de boca per als animals a les granges i per l'escassedat de farratge. Finalment, tambe alerten que l'estat d'excepcionalitat a gran part del territori català amb prohibició de regar zones verdes i jardins -excepte regs de supervivència d'arbres o de plantes- posa la planta viva en una situació "especialment complicada".

Un total de 193 empreses cooperatives agroalimentàries aglutinen 28.800 socis productors i representen el 33% de la producció final agrària de Catalunya (55% agrícola i 24% ramadera).

Mesures de suport a cooperatives i socis

Davant la situació d'excepcionalitat al conjunt de sectors productors d'aliments a Catalunya, la FCAC sol·licita a Acció Climàtica que estableixi mesures específiques urgents per a les cooperatives agràries que, tot i la davallada de la producció i l'increment de costos, treballaran per a mantenir l'activitat comercial.

En paral·lel, també sol·liciten l'establiment d'ajuts directes a les explotacions agràries per tal que puguin fer front a les pèrdues derivades de la sequera, diferenciant entre les pèrdues que es produiran en explotacions de secà i les de regadiu i tenint en compte tant els cultius que ja estan implantats, però que perdran la collita, com aquells que ni tan sols es podran arribar a sembrar.

Finalment, consideren que aquestes circumstàncies "excepcionals" s'haurien de tenir en compte en els criteris i la gestió de la sol·licitud dels ajuts vinculats a la declaració única DUN, així com en la flexibilització i adaptació de la PAC (Política Agrària Comuna).