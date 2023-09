La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya alerta que la collita de raïm es reduiria un 50% a causa de la sequera

La collita de raïm d’aquest any podria reduir-se un 50%, segons la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC). Les zones més afectades són Alt i Baix Penedès, Alt Camp i Tarragonès on es podria arribar al 80% de pèrdues i perillaria la viabilitat de la vinya.

La FCAC alerta que els efectes de la sequera deixaran empremta en la verema d'enguany, que es reduiria al voltant del 48% en relació amb un any normal. Segons dades de les cooperatives, la collita se situaria en uns 225 milions kg de raïm front els 430 milions kg d'una campanya mitjana.

Les zones més afectades són l'Alt i el Baix Penedès, l'Alt Camp i el Tarragonès. En alguns casos, les pèrdues podrien arribar al 80% i, fins i tot, arribaria perillar la viabilitat de la planta. A la Terra Alta i l'Empordà, malgrat que no tan important, també es preveu una davallada en la producció.

Joan Josep Raventós, responsable de vi i cava de la FCAC, argumenta que "aquest és el segon any consecutiu de sequera i les cooperatives veuen amb molta preocupació que la manca de producció de la vinya impedeixi el proveïment dels clients habituals i provoqui una pèrdua de quota als mercats on es treballa des de fa anys. Tot plegat podria dificultar el manteniment de l'ocupació al sector".

La baixa collita i el manteniment de les despeses fixes provoquen un notable increment dels costos d'elaboració. Per fer-hi front, la FCAC reclama a les Administracions que s'accelerin els ajuts compromesos per als viticultors i que es prevegin ajuts similars per les cooperatives que, en determinats casos, podrien veure perillar la viabilitat de l'empresa.

A Catalunya hi ha 59 cellers cooperatius que produeixen el 48% del vi català. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya representa 189 cooperatives agràries que aglutinen 30.326 pagesos i pageses d’arreu del territori.