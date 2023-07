Les cooperatives Falset Marçà, Agrícola de Cabacés i Vinícola del Priorat impulsaran un macroprojecte conjunt de producció agroalimentària i nous serveis

Les cooperatives Falset Marçà, Agrícola de Cabacés i Vinícola del Priorat presenten, un ambiciós projecte de cooperació comarcal. Representants de les tres entitats i de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), que ha coordinat el projecte, assisteixen a l’acte de signatura del conveni intercooperatiu que s’ha fet a Falset. L’objectiu de la iniciativa és reforçar les estructures d’aquestes cooperatives, diversificar la gamma de productes, millorar la comercialització, afavorir el relleu generacional i contribuir a la millora de la qualitat de vida a la comarca del Priorat.

El projecte contempla diversos eixos d’actuació que van des de la implementació d’‘espais test’ per avaluar la viabilitat agrícola de forma conjunta a incrementar la producció de raïm, crear noves línies de vi o centralitzar els molins d’oli. També es preveu aprofitar les sinèrgies comercials i contribuir a la prestació de serveis als habitants dels pobles mitjançant la coordinació de comunitats energètiques o la gestió d’habitatges en desús, entre d’altres iniciatives.

El Priorat és una comarca singular i les tres cooperatives implicades a la iniciativa pretenen aprofitar les sinergies per millorar els processos de producció i transformació de les olives i el raïm. Així, tota la producció d’oli se centralitzarà als molins Cabacés i de Marçà, mentre que la producció de vi acollida a la DOQ Priorat es farà al celler de la Vinícola del Priorat i la DO Montsant s’elaborarà a les instal·lacions de la Cooperativa Falset Marçà. A més, està previst incrementar la producció de les vinyes de Cabacés amb l’objectiu de crear una nova línia de vins amb les característiques organolèptiques diferencials d’aquesta zona del Priorat i també potenciar la producció de vi ecològic als dos cellers.

De forma complementària, es crearan dos ‘espais test’ –un agrícola i l’altre, ramader- i s’elaborarà un estudi unificat de la viabilitat de les parcel·les per poder prendre decisions conjuntes que afavoreixin el relleu generacional. Això ha de donar accés a què les persones sòcies puguin produir a les diferents denominacions d’origen de la comarca i així assegurar que es garanteixi la viabilitat dels cultius.

Es vol potenciar conjuntament l’oferta turística de la comarca, afegint als diferents atractius enoturístics actuals una nova línia d’oleoturisme. Es vol també crear un relat conjunt per tal d’explicar els valors diferencials del cooperativisme a la comarca del Priorat i els valors amb què es treballa.

A nivell comercial, està previst fer un estudi de mercat per avaluar la millor estratègia per a l’exportació conjunta de les marques de les tres cooperatives: ‘Ònix’, ‘Baronia de Cabacés’ i ‘Ètim’ i ja s’ha començat a treballar en la transmissió dels valors que hi ha darrera dels seus productes amb l’objectiu de fidelitzar els consumidors que visiten la comarca per turisme promovent una repetició de compra en el lloc de residència habitual.

Finalment, un dels àmbits més novedosos d’aquesta col·laboració a tres bandes és la creació de serveis conjunts que afavoreixin una millora de la qualitat de vida amb la prestació de serveis de valor afegit per als habitants del Priorat.

En aquest sentit, cada cooperativa crearà una comunitat energètica rural al seu municipi però les gestionaran de forma conjunta i més eficient. A més, tenen previsió de gestionar el parc d’habitatges actualment en desús que són propietat de les cooperatives o dels seu associat amb la finalitat de donar resposta a una problemàtica actual de la comarca que és la dificultat de trobar habitatges per a primera residència, ja que la majoria es destinen prioritàriament al turisme.

Fruit d’aquesta implicació amb el seu entorn, les cooperatives promotores de l’acord tenen l’objectiu d’impulsar nous models de cogovernança amb els ajuntaments i consell comarcal per contribuir i aportar solucions davant de qualsevol necessitat que sorgeixi al territori.

Les cooperatives Falset Marçà, Agrícola de Cabacés i Vinícola del Priorat representen 600 socis de 7 municipis, un 25% de la comarca distribuït en un interessant eix nord-sud. En conjunt, sumen una facturació anual d’uns 5 milions d’euros.