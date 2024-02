Què ha passat a la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya en el marc de la revolta pagesa?

En el marc de les denúncies de la pagesia arreu del país, cinc cooperatives: la de les comarques de Ponent, la d'Albesa, la de Torrelameu, la de Corbins i la d'Alguaire i Alcoletge han abandonat la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) després de criticar la falta de suport de l’organització a les cooperatives lleidatanes en el marc de les manifestacions de la pagesia.

El president de la cooperativa Torrelameu, Francesc Torres, ha explicat, en declaracions a Jornal.cat, que "la Federació de Cooperatives agràries de Catalunya no ens va donar suport quan van començar les manifestacions a Lleida". I crítica el comportament de l'entitat: "la FCAC va començar a participar-hi quan es va proposar anar a Barcelona perquè sabien que allà hi hauria foto i notícia".

Des de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya admeten davant les baixes de les cinc cooperatives que potser no han sabut comunicar correctament el seu paper i compromís amb els interessos de la pagesia. Per això, es comprometen a escoltar aquest grup de cooperatives per conèixer els seus arguments i seguir treballant, "com ha fet sempre, per la unitat d'acció en els reptes del sector".

En aquesta línia,Torres ha apuntat que aviat hi haurà una trobada entre les cooperatives i la Federació: "tenim una reunió programada amb el director general de la FCAC el dia 22 d'aquest mes de febrer". Torres es mostra prudent i alhora amb ganes d'iniciar les negociacions: "segons el que ens comuniquin decidirem si tornem a entrar o continuem amb la baixa".

El president de la cooperativa Torrelameu assegura que aquesta posició és compartida amb les quatre altres organitzacions que han abandonat la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

La FCAC és l'organització que representa i defensa el moviment cooperatiu agrari català, i treballa pel seu creixement i competitivitat. La federació de Cooperatives Agràries de Catalunya està formada per 192 cooperatives sòcies que comparteixen principis i valors.