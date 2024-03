La Bastida: De la construcció d’edificis al foment del cooperativisme a Cornellà

Quan parlem de bastida ens ve al cap aquella estructura de metall que fan servir els paletes per estar a la mateixa alçada del mur que construeixen i tenir a l’abast les eines necessàries. “Començar des de baix, la construcció de nous projectes”, com assegura la membre del patronat de la Fundació La Bastida, Sílvia Carmona. La Bastida és el nom que ha adoptat l’antiga cooperativa de Construccions Baix Llobregat, dedicada a la urbanització, construcció i rehabilitació d'edificis i equipament, quan ha esdevingut fundació per l’impuls de l’economia social i solidària (ESS).

Inicialment, l’entitat naixia per donar una alternativa al mercat immobiliari especulatiu i oferir condicions salarials i laborals dignes alhora que fomentava l’arrelament al territori i la participació de la ciutadania amb voluntat transformadora. “En aquella època, el Baix Llobregat era molt combatiu, hi havia gent molt compromesa amb uns valors, amb ganes de transformar la societat, d’organitzar-se en associacions veïnals”, destaca Carmona. Un moment que era clau davant la manca d’infraestructures públiques: escoles, centres cívics i Centres d’Atenció Primària, durant l’onada migratòria dels anys 70 que va viure gran part de Catalunya.

Anys més tard, malgrat l’empenta i les ganes de fer bé les coses, les licitacions públiques es convertirien en subhastes. Com que no es va poder competir amb el mercat capitalista que optava per reduir sous per sota el conveni, no pagar hores extres i per jornades laborals llarguíssimes, en definitiva, condicions indignes, decideixen abaixar la persiana de la cooperativa. "La decisió va ser dolorosa, però no volíem competir amb les grans empreses, allò no era compatible amb la vida digna i vam decidir tancar", reconeix Silvia Carmona.

D’aquesta manera, la cooperativa de construcció amb quaranta anys a les espatlles es transforma, l’any 2019, per seguir lluitant i treballant per a la construcció d'una societat més justa i igualitària. Per això, creen la Fundació La Bastida, "amb el mateix esperit crític de la cooperativa, lluitem per promoure el cooperativisme i difondre l'economia social i solidària pel territori", reivindica Olga Hernández, coordinadora de la Fundació.

La seva funció és l'assessorament, l'impuls i la creació de nous projectes, ajudar les iniciatives existents a enxarxar-se i orientar-les cap als valors de l'ESS.

"Som com el connector de les entitats, fem que passin coses", comenta la coordinadora.

En el context actual de crisi climàtica, social i econòmica, La Bastida aposta per la distribució equitativa dels recursos, el respecte al medi ambient, l’empoderament social, polític i econòmic, la justícia social i la igualtat de gènere. Tots ells, sota el paraigua de la transició ecosocial com a eix vertebrador de l'entitat.

Un dels projectes que ha impulsat la Fundació és l'Economat La Guilla, una cooperativa de sòcies treballadores i consumidores que distribueixen productes agroecològics i que comparteixen espai amb altres entitats consolidades al municipi. Concretament, són la cooperativa de cervesa artesana Cornelia amb més de deu anys d'experiència i l'Ateneu Popular La Nau. "Espais com aquest ajuden a la interrelació de les entitats i de la societat i on es treballa sota criteris feministes, antifeixistes, anticapitalistes... tot això pot esdevenir en un pol cooperatiu per a la ciutat", assegura Hernández.

A banda, la Bastida també és la impulsora de la Comunalitat de Cornellà. Un projecte incipient que està format per quatre entitats més del municipi: Pati Blau, llibreria cooperativa amb una programació de xerrades amb discurs feminista; l'Ateneu La Nau; l'Economat La Guilla de productes agroecològics; La Bentrobada, associació que impulsa el petit comerç des de l’ESS; i on la Fundació La Bastida juga un paper de coordinació entre totes elles.

Precisament per enxarxar projectes i donar visibilitat a l'economia social i solidària es van crear els premis Fundació La Bastida. "Ha estat una manera d'apropar-nos a l'ESS i poder contribuir a les necessitats de les entitats a través d'aquests premis i per tot el territori català", sentencia Olga Hernández.

El premi té com a objectiu reconèixer les iniciatives dins l’àmbit de l’Economia Social i Solidària que incorporin criteris socials, ambientals i de governança i que tinguin un impacte positiu i transformador al territori. La segona edició va ser el 2023 amb una dotació de tres premis, cadascú amb una dotació de 3.000 euros per projecte.