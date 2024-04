Sostenibilitat i impacte social: el rol de les escoles cooperatives

No cal dir que la sostenibilitat és un dels reptes més urgents del nostre temps. En un moment en què estem en situació d’emergència climàtica, i l’extrema sequera que patim al nostre país n’és una evidència, la necessitat d’educar les futures generacions sobre la importància de viure de manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient és més crucial que mai.

En aquest marc, les escoles cooperatives estan en una posició única per liderar aquesta transformació. No només ensenyen els principis de la sostenibilitat, sinó que també els posen en pràctica a través de pràctiques ecoresponsables. L’ús de recursos renovables, la reducció de residus i l’educació ambiental són eines essencials per a les nostres escoles cooperatives. Ensenyar a l’alumnat a ser defensor del medi natural a través de projectes com Amor, Estima, Passió pel Territori de la mà del Centre Excursionista de Catalunya (CEC) és una inversió en el futur del nostre planeta, i és una responsabilitat que no podem eludir.

Però, quin és l’impacte social d’aquesta educació per a la sostenibilitat? Com afecta aquesta transformació al sector social? Quina és la responsabilitat de les escoles cooperatives?

En primer lloc, l’educació per a la sostenibilitat prepara a l’alumnat per a un futur incert. Les habilitats que adquireixen, com ara el pensament crític, la resolució de problemes i la presa de decisions informades, són essencials per afrontar els reptes del segle XXI. Per aprendre a conviure, no en un context de canvi, sinó en un context en què la incertesa esdevé la normalitat.

En segon lloc, les escoles cooperatives tenen el compromís i la responsabilitat de fomentar la participació activa de l’alumnat en la seva comunitat, mitjançant instruments com les cooperatives d’alumnes i altres accions de compromís amb el barri i l’entorn. Aprendre a tenir cura del medi ambient implica també aprendre a cuidar els altres i a tenir un pensament on preval el bé comú per damunt del bé individual. Això hauria de tenir un impacte profund en la cohesió social i en la construcció d’una societat més justa i equitativa.

Finalment, l’educació per a la sostenibilitat hauria de ser un motor de canvi social. Les escoles cooperatives, amb el seu enfocament participatiu i comunitari, poden ser un model per a altres institucions i per a la societat en general.

En resum, la sostenibilitat i les escoles cooperatives tenim un paper clau en la transformació social. A través de l’educació per a la sostenibilitat, podem preparar al nostre alumnat per a un futur sostenible, fomentar la cohesió social i impulsar el canvi social. Aquest és l’impacte social de la sostenibilitat. Aquest és el poder de les escoles cooperatives.