8 motius per comprar local i artesà

Comprar productes fets a mà i produïts o cultivats prop de casa és un gest que pot canviar el món. Comprar productes fets a mà va molt més enllà de consumir, és una decisió que implica identitat, territori i humanitat.

A continuació us faré una llista de 8 motius que se m’han acudit ara que venen èpoques de molt consum.

Consciència: Primer de tot, i sé que pot semblar contradictori que ho digui jo com a artesana, tinc ganes d’apel·lar al sentit comú i a la consciència de les nostres decisions. Cada vegada que et planteges que necessites una cosa pregunta’t: la necessito realment? D’aquesta manera podràs valorar el regal, objecte o aliment que compres. Podràs valorar el seu preu, qui l’ha fet, el seu valor; podràs honrar-lo i per tant, gaudir-ne com et mereixes i es mereix. A més, prendre consciència d’això també farà que entenguis uns tempos més lents, uns processos més complexos, i que t’hi relacionis d’una altra manera.

El segon motiu va molt lligat amb l’anterior: es tracta de fer compres que siguin especials, úniques. No desitjo que compris el meu producte perquè quedi arraconat en un calaix, és massa valuós per això. Desitjo que l’esforç de qui ha fet el producte serveixi per il·luminar el teu dia a dia, donar-li un sentit encara més satisfactori del que ja té. Amb això, imagino poder transformar les nostres quotidianitats en extraordinàries. Gaudir d’aquella tassa que et vas comprar al mercadet artesà de no recordes quin poble, fent la teva infusió cada matí, em sembla revolucionari.

El tercer motiu és evident: quan compres a productors locals estàs contribuint a l’economia del país. Això és gros: les persones del teu voltant estan tenint feina, poden alimentar les criatures, estan podent formar-se, anar al psicòleg, al dentista; o sigui que els teus diners estan creant una realitat local més justa i benestant.

El quart motiu em fa pensar en el llibre de Josep Maria Esquirol “Humà més humà: una antropologia de la ferida infinita”, que per cert, us recomano, i també és un bon regal d’economia local i circular. Bé, el quart motiu fa referència a la persona, les persones. A conèixer-nos, a mirar-nos. Xerrar, tenir contacte. Crear vincles que teixeixin comunitats, sabers i experiències.

Un altre punt que trobo important de valorar és que probablement, la pagesa, artesana, productora, estigui vinculada a algun grup, família, associació, cooperativa,... Això ens demostra l’efecte de la pedra dins l’aigua que crea diferents cercles: una acció pot tenir repercussió molt més enllà del que ens imaginem. I de seguida, un petit gest transforma una realitat que ni tan sols ens podem imaginar, com de lluny arriba. Autoorganizem-nos més i col·lectivitzem benestars i problemàtiques.

Quan compres un producte local, fet i/o produït aquí, també estàs col·laborant amb una investigació; la majoria d’artesanes i productores que conec, fan una gran tasca de recuperació de tradicions, d’espècies, de memòria històrica, d’investigació per millorar la tècnica, la resistència, la qualitat d’aquell producte. Així que la compra, de cop, es transforma en cultura, territori, investigació, memòria. A més, tota aquesta investigació ens porta a un punt crucial per a un bon comprador: la qualitat i la durabilitat. La majoria d’artesanes locals cuiden molt el material que utilitzen: que sigui local i que sigui d’una gran qualitat. Em fascina quan veig sabates del meu avi que fa més de 50 anys que l’acompanyen. Això és una manera de relacionar-se amb el producte molt diferent a la d’avui i implica tots dos subjectes: el que l’ha fet i el que el porta.

El punt 7 és el de la sostenibilitat. I és que el consum de productes industrials té uns efectes nocius per a la nostra salut i per al nostre planeta. Les indústries, indirectament o directament, estan empobrint els sòls, estan embrutant les aigües, estan perjudicant la qualitat dels nostres aliments i productes i estan malbaratant energia. A més, molts dels productes que comprem no estan fets en indústries catalanes; això vol dir que també està contaminant amb desplaçaments. Una altra cosa important és que aquest model industrial no només afecta la qualitat dels nostres productes sinó la qualitat de la vida dels treballadors que els produeixen.