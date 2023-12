Aportacions de les cooperatives de cessió d'ús al moviment pel dret a l’habitatge

Sostre Cívic és una cooperativa que promou l'accés a l'habitatge a través de la cessió d'ús. Es tracta d'un règim de tinença que combina les virtuts de les altres dues fórmules més habituals, la propietat i el lloguer, però sense generar elsefectes negatius que sofrim quotidianament. És una manera de disposar d'un habitatge a llarg termini, com la propietat, però sense les obligacions d'un crèdit o hipoteca, com ocorre amb el lloguer. Apostem per aquest model, juntament amb altres organitzacions de l'economia social i solidària de Catalunya (com La Dinamo o Perviure), per a evitar l'especulació, promoure habitatges a preu accessible i lluitar pel dret a l'habitatge.



Durant els últims deu anys, hem impulsat 25 projectes d’habitatge en tot el país. D’aquests, actualment 13 ja estan en convivència, la qual cosa suposa uns 300 habitatges en total. Els pròxims tres anys arribarem molt probablement als 500 habitatges. En tot aquest parc d'habitatges podem trobar diferents tipologies: des de nova construcció, com la Balma o Cirerers a Barcelona ciutat, on preval un fort compromís amb reduir l'impacte mediambiental; fins a altres fórmules més assequibles com a edificis rehabilitats, com a Princesa49 (a prop del Born de Barcelona), o adquirits a través de la fórmula del tanteig i retracte (a Manresa, Martorell, Palafrugell, Valls o Calonge).



Si bé semblen molts habitatges, es tracta d'una quantitat ínfima comparada amb la immensa mar d'habitatges privats i inaccessibles existents a Catalunya. Quines són, per tant, les principals aportacions de les cooperatives de cessió d'ús com Sostre Cívic al moviment pel dret a l'habitatge de Catalunya? En podríem destacar fonamentalment tres: en primer lloc, aporten propietat col·lectiva; en segon, petites victòries materials i simbòliques, que són els mateixos habitatges i el seu impacte social i polític sobre el terreny; i, finalment, les cooperatives de cessió d'ús estan promovent la introducció de la dimensió col·lectiva al concepte d'habitatge digne.



En efecte, amb les cooperatives de cessió d'ús la propietat dels habitatges és de la cooperativa durant la promoció, però també després i de manera indefinida, de manera que s'impedeix especular amb la mateixa tal com succeeix habitualment en el mercat immobiliari. Desenvolupar projectes de propietat col·lectiva dins d'un context d'economia capitalista on imperen els valors individualistes, on es fomenta la cerca i maximització de l’interès individual és, en si mateix, una conquesta. Una petita victòria.



No obstant això, aquestes conquestes correrien el risc de convertir-se en una experiència residual i aïllada del dia a dia de la gent, si no fos perquè la raó de ser dels moviments socials és generar canvis. Llavors, en el marc del moviment pel dret a un habitatge digne, la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús representa una conquesta i, també, la constatació que hi ha alternatives, i amb elles estem generant canvis. Els nostres projectes i habitatges són una manera de construir i produir habitatge digne més accessible, més ecològica i, sobretot, més col·lectiva.



I aquest és l'últim punt que ens agradaria destacar: una de les particularitats més interessants de la nostra proposta és la importància que adquireix la dimensió col·lectiva en la manera d'entendre l'habitatge. Els projectes d'habitatge de Sostre Cívic requereixen una organització, compromís, implicació, participació i dedicació relativament alts, la qual cosa a priori pot resultar poc atractiu i suposar una dificultat afegida. Malgrat això, té una important contraprestació: el temps i energia que requereix la construcció de l'arquitectura social del projecte es tradueix en la constitució de forts vincles veïnals i comunitaris que dignifiquen encara més la nostra manera d'habitar. Hi ha una cosa molt digna a arribar a casa i sentir que estàs acompanyat i integrat dins d'una comunitat.



Per a moltes de les persones que ara vivim en una cooperativa se'ns fa bastant difícil pensar a viure en un pis en un edifici tradicional, on no coneixes ni tens relació amb la resta de veïns, pel grau d'aïllament i desvinculació que això implica. Tenir dret a un habitatge no sols hauria de suposar accedir a un habitatge on poder desenvolupar un projecte vital individual concret. Aquest dret tan fonamental també deuria, i això l'estan permetent els projectes d'habitatge cooperatiu, incloure la dimensió col·lectiva, per a construir xarxes de protecció i recuperar la vida en comú.



En altres paraules, les cooperatives d'habitatges de cessió d'ús aporten al moviment de dret a l'habitatge principalment tres coses: petites victòries, vincles d'amistat i propietat col·lectiva. I això no és poca cosa.